國際太空站史上首見「車位已滿」 8停泊口被太空船停滿

國際太空站（ISS）最近很熱鬧，目前太空站組成架構下的8個停泊口，已經都被到訪的太空船停滿，是該太空站有史以來，首次「車位已滿」。

太空新聞網站《Space.com》2日報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，太空站停泊需求爆滿，控制中心上週甚至得暫時「挪車」，用太空站機械手臂，將無人補給船「天鵝座XL」移開，讓位給載著美、俄三名太空人於11月28日抵達的俄羅斯「聯盟號」（Soyuz）太空船，停泊在俄羅斯艙段「晨曦號」（Rassvet），展開預計為期8個月的任務。

之後天鵝座補給船被安排到美國艙段「團結號」（Unity）朝向地球一側停泊口。另一艘聯盟號太空船停在俄國「碼頭號」（Prichal）艙段，預定12月8日脫離，載著美國、俄3名太空人返回地球。

另外5艘停在太空站的太空船包括兩艘俄羅斯「進步號」無人補給船Progress-92、Progress-93，停在俄國的「探索號」（Poisk）、「星辰號」（Zvezda）艙段。日本貨運太空船HTV-X1和美國太空探索科技公司（SpaceX）的一艘無人補給船「飛龍號」、一艘載人太空船「乘龍號」，各停靠在美國艙段「和諧號」（Harmony）不同停泊口；和諧艙共有6個停泊口，其中3個用來連接「命運號」（Destiny）、「哥倫布」（Columbus）和「希望號」（Kibo）實驗艙。

國際太空站分為美國軌道段和俄羅斯軌道段兩大部份，由美、俄和歐洲、日本、加拿大等多國合作運作，1998年發射、建立第一個艙段，之後陸續擴建，2000年首批太空人進駐。

