太空望遠鏡也面臨光害 ! NASA示警：96％觀測影像將被衛星「亂入」

NASA模擬人造衛星「亂入」，在太空望遠鏡觀測影像上留下光跡的畫面。（法新社）

地球軌道上部署的衛星近年快速增加，正為太空望遠鏡帶來前所未見的光害壓力。美國國家航空暨太空總署（NASA）3日發表的研究警告，依照目前規劃，未來數年人類預計將在地球軌道部署高達50多萬具人造衛星，造成的光害將污染幾乎所有太空望遠鏡拍攝的影像。

《路透》、《法新社》報導，之前科學家已示警，愈加龐大的人造衛星造成的光害，威脅從地球所見的夜空。而NASA這份3日在《自然》（Nature）期刊發表的研究，則是首次估測未來規劃部署的數量龐大的衛星，如何干擾鄰近太空望遠鏡的宇宙探索視野。

請繼續往下閱讀...

根據該研究，2019年以來，低地軌道衛星已經從大約2000具，暴增到1萬5000具，其中將近四分之三是美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）部署的衛星群。不過，與未來十幾年內將部署的數量相比，這還是小巫見大巫，研究說，若向主管機關提出的部署計畫都如期進行，到2030年代末期，地球上空將有56萬具衛星。

研究報告第一作者、NASA艾姆斯研究中心（Ames Research Center）天文物理學家波拉夫（Alejandro Borlaff）說，「我們過去4年，2021年到2025年間，發射到低地軌道的衛星，超過之前70年太空時代累計發射數量」。衛星不僅反射太陽光、也會反射來自月球和地球光線，衛星上元件也會發出紅外線輻射和無線電波。波拉夫說，這對太空望遠鏡構成「非常嚴重的威脅」。

研究團隊以4座太空望遠鏡為對象，使用各衛星營運商提供的衛星軌道等數據，模擬這56萬具衛星，在太空望遠鏡觀測時「闖入」其視野的次數和亮度。模擬顯示，NASA的SPHEREx、歐洲太空總署的ARRAKIHS和中國規劃部署的「巡天」太空望遠鏡，96%的影像都會被這些衛星反射的光線干擾；視野範圍較小的哈伯太空望遠鏡，則有3分之1的影響被人造衛星光害污染。部分太空望遠鏡因部署位置較高，則不受影響，如韋伯望遠鏡。

研究指出，一種解決方案是將衛星部署在低於太空望遠鏡的位置，但是這麼一來有可能破壞地球臭氧層。最直接的解決方式，或許是乾脆減少衛星部署數量。不過，人工智慧技術興起提高衛星網路的需求量，這類公司之間的競爭，使得減少部署這種作法非常不可能。波拉夫說，現階段衛星公司可透過提供衛星位置、方向和顏色等資料，協助降低影響。

印度太空技術公司Digantara終端機，呈現2024年低地軌道上運作和停止運作的人造衛星。（路透檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法