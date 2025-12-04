「1理由」對住宿平台開鍘 布達佩斯第6區：明年起全面封殺Airbnb

布達佩斯第六區明年起將禁止短期的度假房間出租。（美聯社）

匈牙利首都布達佩斯的第六區特蕾西亞城（Terézváros）宣布，明（2026）年將禁止Airbnb等短期的度假房間出租。

英媒《太陽報》報導，特蕾西亞城被稱為布達佩斯的「百老匯」，因為此區聚集了多座音樂廳以及匈牙利國家歌劇院。特蕾西亞城禁止Airbnb的新規定，將於明年1月1日起實施，此政策未來也可能擴大到其他地區。

據報導，當地不少居民都抨擊了這項新規定，並表示沒有人會從這項禁令中受益，也有人擔憂這只會讓飯店的房價上漲。儘管有反對的意見，但當局政府仍裁定繼續推動這項禁令，法院更駁回了禁令的申訴，這意味著遏制Airbnb的規定是合法的。

當局解釋，由於特蕾西亞城的建築物裡，有多達50%的公寓都登記為Airbnb，使當地居民被趕離市中心，取而代之的是大量的遊客。第六區區長認為「若情況持續下去，市中心區域恐會變成某種形式的迪士尼樂園，到處都是相同的連鎖店、景點和餐廳，但不再有在地居民。」

平均而言，約有40%的遊客到訪布達佩斯時，會選擇預定Airbnb，百分比高於歐洲平均值的28%。雖然Airbnb將被禁止，但布達佩斯的飯店與民宿則不會受規定影響。

