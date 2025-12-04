為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱遭拜登政府「設計」 宏都拉斯前總統獲釋首發文：感謝川普

    2025/12/04 18:47 編譯管淑平／綜合報導
    宏都拉斯前總統葉南德茲。（路透檔案照）

    宏都拉斯前總統葉南德茲。（路透檔案照）

    獲得美國總統川普特赦的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）出獄後，3日首度發文，公開向川普致謝，表示川普特赦決定「改變了我的人生」，他還表示，自己是遭美國前總統拜登政府「設計」。

    1日自美國監護獲釋的葉南德茲，3日在發文中直接向川普致上「深深的感激」，寫道，「您（川普）重新檢視事實，辨明不公，並且秉持堅定信念採取行動，您改變了我的人生，我將永遠銘記在心」。

    《法新社》4日報導，葉南德茲在宏都拉斯11月30日大選前，意外獲得特赦，被視為川普在宏國大選中，力挺葉南德茲所屬政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一環。

    葉南德茲在發文中重申，他是遭到美國前總統拜登、副總統賀錦麗政府和「深層政府」設計的受害者，此說法呼應川普對本案的論點。

    這名宏都拉斯前總統遭美國檢方指控，2004年起，協助將數百噸古柯鹼走私進入美國，藉此中飽私囊，挹注其競選經費，並且在2013年和2017年的總統大選中舞弊。葉南德茲去年3月在美國遭定罪，同年6月被判處45年有期徒刑。他在3日發文中，再度否認所有指控。

    葉南德茲的妻子稍早接受法新社訪問時表示，由於丈夫表示性命受到威脅，目前不打算立即返回宏都拉斯，「他並未思考重回公職或政治舞台，而是希望與家人共度家庭生活，回到自己的專業領域」。 葉南德茲和妻子均為律師。

