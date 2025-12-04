為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    好野味！日本熊害佳餚熊肉火鍋 大廚：冬眠前脂肪厚實美味

    2025/12/04 20:20 即時新聞／綜合報導
    廚師指出，熊的瘦肉上面覆蓋著大量脂肪，是因為熊在冬天準備冬眠前會吃得飽飽的，因此熊的脂肪部分非常美味。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    廚師指出，熊的瘦肉上面覆蓋著大量脂肪，是因為熊在冬天準備冬眠前會吃得飽飽的，因此熊的脂肪部分非常美味。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本秋田縣住宅區2日發現一頭高1.3公尺的熊，出沒地點在小學附近，熊被捕後，隨即以吹箭麻醉安樂死。熊災頻傳，被撲殺的熊數量急遽增加，北海道的專門機構接應不暇，去年同期大約30隻，但現在約120隻，火力全開也處理不了，這些「熊」會何去何從呢？《FNN》報導一家東京都主打「野味」並販賣以熊肉為主的餐廳。

    野味專門料理店人形町店店長林育夫指出，如果仔細觀察切好的熊肉，會發現瘦肉上面覆蓋著大量脂肪，這是因為熊在冬天準備冬眠前會吃得飽飽的，因此熊的脂肪非常美味，每年冬天都有很多人專門跑來吃熊肉。目前正值當季，最受歡迎的熊肉料理是熊肉火鍋。

    林育夫提到，熊肉的味道會因為熊吃什麼而改變，如果牠吃了柿子等很多水果，脂肪吃起來會甜甜的；而如果牠吃了很多堅果，肉質吃起來會比較濃郁。

    林育夫強調，即使捕捉到很多的熊，但因為缺乏加工設施，許多熊肉最終無法被食用只能丟棄。熊肉味道鮮美，會令人上癮，不過要普及還需要點時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播