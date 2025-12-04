好野味！日本熊害佳餚熊肉火鍋 大廚：冬眠前脂肪厚實美味

廚師指出，熊的瘦肉上面覆蓋著大量脂肪，是因為熊在冬天準備冬眠前會吃得飽飽的，因此熊的脂肪部分非常美味。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

日本秋田縣住宅區2日發現一頭高1.3公尺的熊，出沒地點在小學附近，熊被捕後，隨即以吹箭麻醉安樂死。熊災頻傳，被撲殺的熊數量急遽增加，北海道的專門機構接應不暇，去年同期大約30隻，但現在約120隻，火力全開也處理不了，這些「熊」會何去何從呢？《FNN》報導一家東京都主打「野味」並販賣以熊肉為主的餐廳。

野味專門料理店人形町店店長林育夫指出，如果仔細觀察切好的熊肉，會發現瘦肉上面覆蓋著大量脂肪，這是因為熊在冬天準備冬眠前會吃得飽飽的，因此熊的脂肪非常美味，每年冬天都有很多人專門跑來吃熊肉。目前正值當季，最受歡迎的熊肉料理是熊肉火鍋。

林育夫提到，熊肉的味道會因為熊吃什麼而改變，如果牠吃了柿子等很多水果，脂肪吃起來會甜甜的；而如果牠吃了很多堅果，肉質吃起來會比較濃郁。

林育夫強調，即使捕捉到很多的熊，但因為缺乏加工設施，許多熊肉最終無法被食用只能丟棄。熊肉味道鮮美，會令人上癮，不過要普及還需要點時間。

