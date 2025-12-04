為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    3歲神童寫歷史！印度小棋手獲西洋棋正式等級分 創最年輕紀錄

    2025/12/04 18:21 編譯陳成良／綜合報導
    年僅3歲的庫許瓦哈（右）近期以1572分的積分，成為西洋棋史上最年輕獲得官方等級分的選手。（擷取自ETV Bharat電視畫面）

    年僅3歲的庫許瓦哈（右）近期以1572分的積分，成為西洋棋史上最年輕獲得官方等級分的選手。（擷取自ETV Bharat電視畫面）

    印度在西洋棋壇的統治力向下扎根至幼兒階段。1名年僅3歲的印度男童庫許瓦哈（Sarwagya Singh Kushwaha）近期正式獲得世界西洋棋總會（FIDE）核發的等級分，成為西洋棋歷史上擁有官方積分最年輕的選手。這位還在就讀幼兒園的小棋手，以3歲7個月又20天的年紀，刷新了世界紀錄。

    據法新社報導，庫許瓦哈打破了同胞薩卡（Anish Sarkar）先前保持的紀錄。薩卡去年11月以3歲8個月又19天達成此里程碑。庫許瓦哈目前居住於印度中央邦（Madhya Pradesh），雖然還在念幼兒園，但他已在「快棋」（rapid chess）項目中取得了1572分的等級分（rating）。

    要獲得國際棋聯的正式等級分並非易事。根據FIDE規定，選手必須在官方認可的賽事中，擊敗至少1名已經擁有FIDE等級分的選手。等級分是依據棋手對弈表現來衡量實力的客觀分數，與排名（ranking）不同。做為參考，目前的快棋世界第一、挪威棋王卡爾森（Magnus Carlsen）的等級分約為2824分。

    擊敗3名有分選手 父親盼成特級大師

    為了取得這項歷史性成就，庫許瓦哈在中央邦及印度其他地區的賽事中，成功擊敗了3名擁有等級分的選手。對於兒子的驚人天賦，庫許瓦哈的父親希達（Siddharth Singh）表示，這是非常值得驕傲與榮耀的事。他也毫不掩飾對兒子的厚望，直言：「我們希望他未來能成為1名特級大師（Grandmaster）。」

    印度近年來已成為全球西洋棋的強權，擁有人才濟濟的特級大師陣容。除了傳奇名將、5屆世界盃冠軍阿南德（Viswanathan Anand）之外，印度還培育出了新一代巨星，包括近期剛加冕為最年輕世界冠軍的18歲天才古克什（Gukesh Dommaraju），顯示該國在西洋棋教育上的深厚底蘊。

    圖
    圖
