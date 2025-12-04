螞蟻在蛹內就懂自我犧牲 染病會釋放氣味「求死」

奧地利研究中，成年工蟻殺死感染致命病菌的蛹。（法新社/Christopher PULL / ISTA）

螞蟻是高度分工的社會性昆蟲，根據奧地利一份研究，即使年幼的螞蟻也有犧牲小我的精神，感染致命疾病時，會主動釋放氣味「求死」，避免疾病擴散，以保護整個巢穴族群的生存。不過，蟻群中有例外：將成蟻后的蛹不會自我犧牲。

《法新社》2日報導，螞蟻族群有如「超級有機體」，重群體大於個體，會為了群體的生存和繁衍共同努力。奧地利科學技術研究所（ISTA）行為生態學家道森（Erika Dawson）指出，螞巢內有成千上萬隻螞蟻四處爬行、彼此接觸，是疾病理想的溫床，當成年工蟻生病，有在蟻群內擴散之虞，生病的工蟻就會離開巢穴，孤獨地死亡，以免整個族群遭感染。

道森指出，處於蛹期的幼蟻還在繭裡，無法如成年蟻自主維持社交距離。先前的研究已發現，當這些蛹遭感染面臨死亡時，其化學物質會改變，散發出特定氣味，吸引工蟻前來移除這個蛹，工蟻會先把病蛹的繭撕開，在蛹上咬出孔洞後注入毒液。這種毒液作用如消毒劑，能殺死威脅整個蟻巢的病原體，但同時也會導致宿主幼蟻喪生。

道森率領的這份新研究想探究，這個「來殺死我」的訊號，是否為蛹內的幼蟻主動發出「求死」。研究人員以小型黑色園藝螞蟻「毛山蟻」（Lasius neglectus）為實驗對象，從遭感染的蛹上擷取氣味，塗抹在健康的蛹上，結果工蟻一樣會去摧毀沾染氣味的健康蛹。接著研究團隊進行實驗，發現染病蛹只會在附近有工蟻時，才會釋放化學氣味訊號，顯示這是刻意釋放「求死」的訊號。

道森說，「這是一種犧牲、一種利他的行為，但是也符合牠們自身利益，因為這可保存其基因，延續到下一代」。

不過，研究也發現，蟻巢中有一類成員不會採取這種自我犧牲的行動：未來將成為蟻后的蛹，這些蟻后蛹遭感染時，不會發出同樣的氣味訊號。道森說，研究團隊原本懷疑，這些準蟻后是不是在「作弊」，但是透過進一步實驗顯示，「蟻后蛹有比工蟻蛹更為強健的免疫系統，能夠擊退感染」，研究認為這正是蟻后蛹不需要發出「求死」訊號的原因。

這份研究報告在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表。道森希望未來進一步探究，當蟻后蛹遭遇牠們無法戰勝的嚴重感染時，是否會做出自我犧牲。

