馬克宏第四度訪華達成12項協議 專家分析：雙方笑裡藏刀

法國總統馬克宏昨日（3）抵達北京，開啓他的第四次訪華行程，盼拉攏中國在地緣政治、貿易與環境議題上合作，尤其希望北京能對俄烏戰爭施壓。然而外媒分析，儘管習近平對馬克宏給予罕見「高規格待遇」，雙方依舊受制於多重政治算計，成果恐相當有限。

據《路透社》報導，馬克宏此行帶著龐大商業團，力拚在任期後半場鞏固外交成就並爭取法國企業訂單，也替2027年大選前的政治遺產加分。歐盟近來也積極尋求中國協助終結俄烏戰火，但北京更在意的是如何在川普關稅衝擊下，從歐美緊縮的經貿環境中找到外交突破口。

馬克宏今日（4）在北京人民大會堂會晤習近平時表示：「中法對話現在比以往更重要。」他提出三項合作方向：地緣穩定、經濟再平衡、環境永續。他強調，兩國在追求世界和平與穩定上「合作的能力至關重要」。

習近平預計明日（5）將親自陪同馬克宏前往四川，這種離京外訪的「特別陪同」極為罕見，顯示北京重視馬克宏此行。然而分析人士指出，雙邊利益盤算交錯，友好氣氛難掩實質分歧。

中國急於緩解歐盟對其高額補貼的電動汽車產業所引發的貿易摩擦，同時也試圖將自己塑造成一個能替代美國市場的可靠貿易夥伴。然而，歐盟在今年10月投票決定對中國電動車徵收進口關稅後，中國隨即採取報復行動，包括對白蘭地酒啟動反傾銷調查、並施加壓力要求布魯塞爾對中國電動車設定最低價格。

此外法方期待已久的500架空中巴士（Airbus）訂單，習近平幾乎不可能在此時拍板，因為美國正要求中國承諾購買更多波音飛機，若答應法方訂單將大幅削減中方對美談判的籌碼。

而北京對俄羅斯的支持態度也讓歐盟不敢期待習近平在烏克蘭問題上大幅鬆動。歐盟週三也同步宣布了新的經濟安全政策，旨在減少對中國的依賴。

習近平雖在會談中強調「中法應保持大國獨立性與戰略視野」，並宣稱中國依然致力於促進烏克蘭與加薩和平，但外界普遍認為，北京的外交表態仍以自身利益為主軸。

馬克宏則呼籲中方應與歐盟共同打造「更公平、更有力的經濟治理規則」，避免供應鏈受到政治不確定性衝擊。他強調，唯有建立「信任環境」，才能避免未來風險持續擴大。

會後雙方共簽署12項合作協議，涵蓋人口老化、投資、核能及熊貓保育等領域。習近平更鼓勵法國在航太、核能、人工智慧、綠色經濟與生物製藥領域深化合作。

然而，中法經貿失衡持續擴大。中國海關數據顯示，中國每年向法國銷售約450億美元商品，多為 Shein 等電商平台直寄的低價衣物與小物；法國則向中國出口約350億美元商品，以化妝品、飛機零件與烈酒為主。整體而言，歐盟對中國的貿易逆差自 2019 年以來增加近六成。

