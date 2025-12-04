普廷啟程訪印度！行前受訪談俄烏和平方案 內容「未播先轟動」

圖為新德里街頭豎立著普廷（左）與印度總理莫迪（右）的巨幅看板，迎接這場聚焦國防與能源合作的峰會。（路透）

俄羅斯總統普廷4日啟程前往新德里，展開對印度為期兩天的訪問。在抵達印度前夕，普廷於克里姆林宮罕見接受印度媒體獨家專訪。據悉，普廷訪問中針對美國總統川普及美方近期提出的俄烏和平架構發表看法，雖然完整內容尚未播出，但已引發高度關注。

據《今日印度》（India Today）獨家報導，普廷在克里姆林宮凱薩琳大廳（Catherine Hall）接受專訪，這是他近20年來首度接受印度電視網訪問。報導揭露了一個關鍵的時間背景：在這次受訪前不到24小時，普廷才剛在莫斯科與美國特使進行了長達5小時的馬拉松式會談。

請繼續往下閱讀...

報導指出，普廷在與美方代表長時間交鋒後，隨即接受專訪。他被具體問及「對川普總統的看法」、對美國提出的「俄烏和平架構」之回應，以及未來印俄關係的軌跡。這段備受矚目的專訪預計於4日晚間播出，由於普廷剛結束與美方的關鍵談判，華盛頓、布魯塞爾與北京都屏息以待，準備解讀普廷透過印媒釋出的最新地緣政治訊號。

瞄準S-400與極音速合作 鞏固印俄結盟

結束專訪後，普廷隨即飛往新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行第23屆印俄年度峰會。雙方談判焦點將集中在國防與能源領域，包括增購S-400防空飛彈系統、研議中的極音速（hypersonic）武器計畫，以及布拉莫斯（BrahMos）飛彈的新變體。

此外，面對美國對俄羅斯石油巨頭日益嚴厲的制裁，印俄官員也將在峰會中研擬新機制，確保雙邊能源交易不受外部壓力干擾。此次訪問適逢印俄戰略夥伴關係25週年，顯示俄羅斯在遭受西方孤立之際，正極力鞏固與印度的結盟關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法