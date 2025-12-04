為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    泰國將大幅調漲機場稅！國際旅客未來每張票多付近千台幣

    2025/12/04 18:32 即時新聞／綜合報導
    泰國將調漲國際航班的「機場稅」漲幅高達53%；示意圖。（資料照）

    泰國將調漲國際航班的「機場稅」漲幅高達53%；示意圖。（資料照）

    遊泰注意！泰國近期在航空服務政策上出現重大變動。泰國交通部證實，將調漲國際航班的「出境旅客服務費」，也就是俗稱的「機場稅」。將從現行730泰銖（約新台幣713元）漲至1120泰銖（約新台幣1094元），漲幅高達53%，計畫將在明年正式上路。

    《曼谷郵報》報導，泰國交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，民航局已批准泰國機場公司（AOT）提出的費率調整申請，未來將提升國際航班的旅客服務費。而新費率將直接納入機票費用裡，預計最快於明年初正式生效。

    報導也指出，這次調漲範圍涵蓋AOT營運的6大機場，包括素萬那普（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueang）、普吉島（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）及清萊（Chiang Rai）機場。不過，國內航線的費用依然維持130泰銖（約新台幣127元）不變。

    AOT先前就曾估算，旗下6大機場每年約有3500萬名國際旅客，若費率調整申請通過並順利實施，預計每年可增加約100億泰銖（約新台幣97.6億元）的收入。民航局也表示，調漲所增加的收入，將用於改善機場設施、提升旅客服務與安全措施，確保旅運品質。

