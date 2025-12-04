日本遭中國大舉抵制！日媒：可以從台灣得到啟發

中日關係持續緊張，中國對日本施行包括旅遊禁令在內的一連串抵制。（法新社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係持續緊張，中國對日本施行一連串抵制措施，包括旅遊禁令、暫停日本水產品進口，甚至無預警中止日本藝人在中國的演出。對此，日本媒體指出，面對這種情況，日本或許可以參考台灣這幾年來降低中國依賴的經驗，從中得到一些啟發。

日本《產經新聞》日前報導指出，台灣自從2016年民進黨政府上台、不再接受「一中原則」後，中國就開始陸續以禁止農產品、禁止中客赴台觀光旅遊等方式對台灣施壓，讓相關產業受到衝擊。不過，現在台灣經濟表現依舊穩健，跟經濟日漸衰弱的中國形成強烈對比。

報導提到，2016年總統蔡英文執政後，台灣逐漸擺脫國民黨馬英九時期推動的兩岸經濟一體化路線，「新南向政策」強化了與東南亞國家的經貿合作，並鼓勵企業回流，「2024年，台灣對中國的投資占比只剩7.5％，比起十年前高達58.5％的比例，已經大幅下降。」

台灣智庫「科學技術、民主與社會研究中心」執行長張智程指出，中國這幾年以經濟手段對台灣進行的施壓，並沒有對台灣經濟造成重大傷害，最主要原因，就是台灣具備國際競爭力的電子零組件與機械產業，本來對中國市場的依賴程度就不高。反而是中國很依賴台灣的相關產業，因此中國對台施壓時，都只敢選擇海鮮、農產品，而非電子零組件相關產業。

另外，除了降低對中國市場的依賴程度，華府智庫美國戰略與國際研究中心的學者就曾提出主張，國際間應該要建立一套類似軍事上「集體防衛」的經濟反制機制。像是中國製造太陽能板所需的材料銀粉，幾乎完全依賴日本、美國和韓國的進口，類似這樣的情況，若以G7會員國加上澳洲，一共有395種產品，年進口額達371億元，若成員國集體施壓反制，就能對中國造成嚇阻。

張智程說，若沒有美國帶領，這種集體防衛機制成功機會並不大，但如果日本願意出來領導，有機會形成一定的共識。

