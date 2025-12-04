邊滑冰邊跟帕華洛帝銅像玩high five？義大利市長道歉：無意不敬

義大利東部小鎮貝沙羅有1尊向已故世界三大男高音之一的帕華洛帝致敬的銅像。圖為帕華洛帝2004年8月在德國漢堡舉辦告別演出。（法新社）

世界三大男高音之一的帕華洛帝（Luciano Pavarotti）與滑冰有啥關係？答案是沒關係；但若是在義大利東部城鎮的貝沙羅（Pesaro），那關係可大了。

貝沙羅與義大利歌劇關係密切，這裡是創作多部歌劇的義大利作曲家羅西尼（Gioachino Rossini）的故鄉，當地多年來為推廣歌劇還舉辦「羅西尼歌劇節」，2007年病逝的帕華洛帝生前在此有1棟別墅；2024年，貝沙羅的1座廣場揭幕向天王致敬的銅像，帕華洛帝遺孀曼托瓦尼（Nicoletta Mantovani）還親自出席。

請繼續往下閱讀...

這尊銅像精準捕捉住帕華洛帝的身影，包括身穿燕尾服、面露燦笑、手抓標誌性手帕，以及彷彿是在向樂迷掌聲致意似地展開雙臂。當時的貝沙羅鎮長里奇（Matteo Ricci）說，這尊銅像是獻給貝沙羅鎮的禮物，但首先是向帕華洛帝致敬。

說了半天，帕華洛帝跟在貝沙羅滑冰到底有啥關係？

這就不得不提貝沙羅為迎接今年耶誕節所進行的改建工程─搭建臨時滑冰場，選址就在帕華洛帝銅像佇立的廣場。臨時滑冰場完工後，帕華洛帝依然屹立於廣場，但四周卻被壓克力板包圍住，膝蓋以下還被平台遮住─被困在壓克力板間的帕華洛帝乍看有如從平台洞口冒出來，無奈看著說好要向他致敬、如今卻在他身邊旋轉滑冰的貝沙羅鎮民。

帕華洛帝遺孀曼托瓦尼怒批這簡直是在嘲弄帕華洛帝，「有夠糟糕」；她指責市府當局的決定荒謬，執行粗糙，一方面要向帕華洛帝致敬，另一方面卻又嘲弄帕華洛帝，「這不對。」

更糟的是，貝沙羅現任鎮長比安卡尼（Andrea Biancani）還火上加油地貼出圖文，呼籲來滑冰的民眾經過帕華洛帝時，別忘了跟天王high five一下。這下連歌劇迷也怒了。

由於有人爆料曾就此提醒鎮長卻不被當一回事，再加上當地反對黨人士痛斥簡直丟臉丟到國際，比安卡尼稍後為此道歉與坦承犯錯，但強調絕無對帕華洛帝不敬之意，並稱他掌握的訊息是，不會讓人亂摸帕華洛帝，也不會將銅像納入滑冰場。

此事經若干英文媒體轉載已廣為周知，民眾笑稱帕華洛帝彷彿被「冰封」。但話說回來，黑紅也是紅，根據義大利當地媒體，帕華洛帝「受困」滑冰場已為貝沙羅帶來人潮，民眾排隊等著跟帕華洛帝玩自拍。

英國衛報報導帕華洛帝銅像在貝沙羅遭「冰封」，配圖顯示銅像被壓克力板包圍住，膝蓋以下也被平台擋住。（擷取衛報臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法