最強帶貨王!高市早苗「這款包」斷貨 訂單排到明年8月

日本首相高市早苗（中）提的黑色手提包被暱稱為「早苗包」，引發瘋狂搶購，目前訂單已排到明年8月。（路透檔案照）

日本第一位女首相高市早苗上任後話題不斷。她競選時高喊要為國家「工作、工作、工作、工作再工作」的誓言，本週獲日本流行語年度大賞。然而，這位極保守派領袖自爆，每天僅睡眠不到4小時的「工作狂」生活方式，雖展現了打破玻璃天花板的決心，卻也在這個過勞死頻傳的國家，引發了兩極化的評價。

據《美聯社》4日報導，高市早苗10月當選自民黨總裁時喊出的這句口號，原意是承諾重建遭受選舉挫敗的黨內士氣，呼籲議員們「像馬一樣工作」。但她的實際作息讓同僚感到擔憂。高市曾透露，她在11月7日國會開議首日，於凌晨3點就召集幕僚開會。

「我現在大約睡2個小時，最長4個小時」高市上個月在預算委員會上坦言，這種作息對皮膚不好。除了繁重的國政，她還需親自照顧從中風康復中的丈夫。儘管獲頒流行語獎項，高市強調她無意鼓勵他人過勞或將長時間工作視為美德，「那是我的熱情，希望不要有誤解。」她表示，早晚泡熱水澡是她一天中唯一的放鬆時刻。

「早苗包」爆紅 粉絲瘋搶同款多功能筆

儘管政策強硬，高市意外成為日本女性的時尚指標，掀起一股「早苗活」（Sana-katsu，意指支持早苗）熱潮。她10月21日步入首相官邸時手提的黑色皮革手提包，立刻在社群媒體引發轟動。這款由東京百年老店「濱野皮革工藝」（Hamano Inc.）製作、售價13萬6400日圓（約新台幣2.8萬元）的包款，被暱稱為「早苗包」，目前所有顏色皆已售罄，訂單排至明年8月。

此外，高市愛用的三菱鉛筆（Mitsubishi Pencil）亮粉色「Jetstream 4&1」多功能筆也成為搶手貨，粉絲買到後紛紛在網上曬照炫耀「與早苗同款」。專家指出，這種對政治人物的追星現象，過去通常只發生在流行偶像，或大谷翔平這類運動員身上。

值得注意的是，高市早苗雖被視為女性榜樣，但她在性別議題上持傳統父權價值觀，反對夫婦別姓並支持皇室僅限男性繼承，這讓她難以獲得女權主義者的支持。此外，她在外交上採取鷹派路線，上任後不久便因提及「若中國攻擊台灣，日本可能採取軍事行動」的言論，引發與北京的外交爭端。儘管如此，學者認為，高市以強勢政治家的形象，確實為日本女性開拓了不同於以往的多元榜樣。

日本首相高市早苗在眾議院全體會議上，手持她愛用的粉紅色多功能筆。（美聯社檔案照）

