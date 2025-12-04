義大利調查時尚業奴工歪風 Gucci等13家名牌業者總部遭搜查

義大利警方3日搜查Versace在內13家高端時尚名牌業者總部，徹查奴工歪風。圖為Versace位於義大利米蘭的1家門市。（美聯社）

司法文件顯示，義大利警方3日前往13家高端時尚公司的總部，要求交出與公司管理以及供應鏈控制相關的文件，為當局調查時尚承包商涉嫌剝削勞工的一環。

收到提交文件要求的名牌精品業者，包括Dolce & Gabbana、Versace、Prada、義大利愛迪達（Adidas Italy）、Off-White Operating、Missoni、Ferragamo、義大利紀梵希（Givenchy Italia）、義大利亞歷山大麥昆（Alexander McQueen Italia）、開雲集團（Kering）的古馳（Gucci）與聖羅蘭（Yves Saint Laurent Manifatture）、Cris Conf. （Pinko），以及Coccinelle。

根據路透看到的命令，這些時尚精品公司並未遭到調查，檢方亦未尋求對其中任何1家公司執行司法管理。這13家公司並未立即回應路透的置評要求。

過去2年間，在一系列有損品牌形象的剝削勞工的調查中，已有非上述13家公司的另外5加高端時尚集團，被強制執行司法管理，以及已有第6家時尚集團也被要求比照辦理。

這6家公司之所以被米蘭檢方要求或強制進行司法管理，是因為多次搜索多家由中國人經營的作坊後發現這些公司涉及剝削勞工；至於警方如今又找上另外13個品牌，則是因為在搜索中國人經營的作坊時，發現與這13個品牌有關的服裝與轉包文件。

3日的行動由米蘭的國家憲兵勞動隊主導，佛羅倫斯（Florence）、帕瑪（Parma）與瓦雷澤（Varese）等城市的警方負責支援。

文件顯示，檢方並未尋求對這13家時尚業者進行司法管理，因為在中國人經營的作坊中只發現少量的這些公司的產品。

根據路透看到的司法檔案，要求這13家時尚公司提供文件，是為了讓檢察官評估這13家公司在使用奴工上的涉案程度，及其是否遵守規定與妥善管理到足以避免勞工受虐。

