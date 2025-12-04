Chat GPT成反詐神器！ 他1招逼騙子正臉照與定位曝光

印度一名男子機智使用Chat GPT成功反制詐騙分子，並取得對方定位及照片。（本報合成，歐新社檔案照、擷取自Reddit）

印度德里一名男子巧用ChatGPT設計出假支付頁面，反將詐騙者一軍，不只成功取得對方的精準定位與清晰照片，還把騙子嚇得不停道歉、求饒。他將這段過程分享至網路，迅速引發熱烈討論。

該名男子昨（3）日在論壇「Reddit」發文表示，自己在Facebook上收到1則冒充大學學長的訊息，對方聲稱1名中央後備警察部隊的友人即將調職，因此急售高檔家電與家具。男子起疑並立即打電話向對方求證，果然確認是1場詐騙，於是決定反制。

當詐騙者換成另1個帶軍人頭像的帳號，傳送QR Code要求付款時，男子並未直接揭穿，而是假意配合，拖延時間說自己遇到技術問題。接著，他利用ChatGPT生成1個簡易但完整的網頁，能蒐集使用者的GPS位置並啟動前置鏡頭拍照。

男子把網頁連結傳給詐騙者，聲稱將QR Code上傳至該頁面即可「加速交易」。對方毫不猶豫地點開連結後，網頁立刻回傳詐騙者的精準定位與1張正臉照。男子隨即把這些資料回傳給詐騙者，嘲諷道「祝你在監獄裡過得愉快」，對方瞬間崩潰，連忙求饒，承諾會停止詐騙行為。

貼文曝光後，網友大讚男子的機智創意，稱讚他「把AI用在對的地方」。有人直呼想跟進使用，但也有人提醒，這類工具若不受限制，可能反被不具資安知識的大眾濫用，誘騙他人洩露敏感資訊。

