香港世紀惡火》「防塵網」助燃變煉獄 港府下令全城急拆

香港大埔宏福苑惡火釀慘重傷亡。右側鷹架上懸掛的綠色防塵網，被認為是導致火勢迅速蔓延的元凶。（美聯社）

香港大埔宏福苑大火，經調查確認外牆整修用的「防塵網」，是助長火勢吞噬高樓的元凶。為亡羊補牢，香港政府3日深夜下達緊急命令，要求全港所有公私立建築須在6日，全面拆除同類網罩，這意味著這座金融中心的建築整修工程將全面停擺。

據《路透》報導，這場被喻為香港數十年來最致命的「世紀惡火」，起因指向整修工程中，使用了易燃的劣質塑膠防塵網與隔熱泡沫。香港發展局局長甯漢豪（Bernadette Linn）宣布，為了保障公共安全並讓市民安心，當局已勒令全港超過200棟私人住宅及10多棟公屋與政府大樓，必須在週六期限前拆除所有棚架網。

這項命令衝擊巨大，香港各地的裝修工地4日一早便開始進行拆除作業。沙田一名82歲居民表示支持：「拆下來大家比較安心。」港府強調，未來所有棚架網必須經指定實驗室認證符合安全標準後，才准重新安裝。

警方調查發現，涉案的劣質網罩來自中國山東一家製造商，且涉及偽造安全檢測文件。這批黑心建材不僅用於宏福苑，還流入市內其他工地。警方目前已逮捕21人，包括總承建商宏業建築工程（Prestige Construction）的董事與工程顧問，他們面臨「誤殺」與「詐欺」等嚴重指控。

這場發生於11月26日的火災，目前已確認造成159人罹難，死者年齡橫跨1歲至97歲，另有31人仍然失蹤。當局指出，除了建材易燃，火警警報系統失靈，也是導致傷亡慘重的原因之一。

