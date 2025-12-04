曾年收5700億！「亞洲毒王」謝志樂澳洲判刑16年 操控最大冰毒帝國

綽號「三哥」的加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop），因密謀運毒至澳洲，4日遭澳洲法院判處16年有期徒刑。（路透資料照）

澳洲法院4日針對一起歷時14年的跨國緝毒大案做出判決。綽號「三哥」的加拿大籍華裔大毒梟謝志樂（Tse Chi Lop），因主導規模龐大的跨國販毒網絡，被澳洲維多利亞州地方法院判處16年有期徒刑。這位被外界稱為「亞洲古茲曼」（Asia's El Chapo）的犯罪首腦，曾掌控亞太地區最大的冰毒走私帝國，其集團年產值估計高達數千億台幣。

據《路透》報導，現年62歲的謝志樂上個月在法庭上承認有罪，罪名是於2012年至2013年間，密謀將商業數量的非法毒品走私至澳洲。維多利亞州地方法院法官最終判處他16年監禁，並規定他在服刑滿10年後才有資格申請假釋。

請繼續往下閱讀...

澳洲警方指出，謝志樂是跨國犯罪組織「三哥集團」（Sam Gor syndicate）的前領導人，該集團名稱源自他的廣東話綽號「三哥」。由於其犯罪網絡的規模與影響力驚人，執法部門常將他與拉丁美洲最惡名昭彰的毒梟「矮子」古茲曼（El Chapo）及艾斯科巴（Pablo Escobar）相提並論。

年收177億美元 壟斷亞太安非他命市場

在全盛時期，「三哥集團」是澳洲境內甲基安非他命（俗稱冰毒）的最大供應源。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）曾估計，該集團透過將冰毒販運至從北亞的日本到南太平洋的紐西蘭等國，每年獲利最高可達177億美元（約新台幣5752億元），掌握了亞太地區極高比例的毒品交易。

這起案件標誌著澳洲執法史上最重要的勝利之一。澳洲聯邦警察（AFP）自2012年起便開始針對該網絡及其在澳洲國內的分支進行調查。經過長期的情報蒐集與國際合作，荷蘭警方於2021年在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）將謝志樂逮捕，隨後將其引渡至澳洲受審。

對於這項判決，澳洲聯邦警察局長巴雷特（Krissy Barrett）在聲明中表示：「這項調查凸顯了澳洲聯邦警察的長臂管轄能力，證明我們能夠觸及並將世界各地的罪犯繩之以法。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法