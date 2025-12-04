澳洲青少年社群大限倒數一週 IG、FB 急封百萬未成年帳號

澳洲政府今年祭出全球最嚴格的社群新制，強制16歲以下青少年全面禁用社群平台，法案即將在12月10日生效。（路透）

澳洲政府今年祭出全球最嚴格的社群新制，強制16歲以下青少年全面禁用社群平台。隨著法案即將在12月10日生效，包含Instagram、Facebook與Threads在內的多家平台，已提前自本週起陸續封鎖上百萬帳號，引發國際高度關注。

澳洲網路安全專員茱莉．英曼．葛蘭特（Julie Inman Grant）向《路透社》表示，過去她曾擔心此舉「手段太過粗暴」，但面對科技巨頭的抵制與既有規範成效有限，她已轉向全力支持。她直言：「我們的數據是這些公司（社群）賴以生存的資金，而這些公司卻擁有強大、有害且具欺騙性的設計功能，就連成年人也無力抵抗，我們的孩子又怎麼可能自保？」

她指出，全球各國政府正盯著澳洲這一步，這項禁令將是「倒下的第一張骨牌」，也是科技巨頭之所以積極遊說反對的原因。

該禁令若遭違反，平台最高可被處以4950萬澳元（約新台幣10.2億元）罰鍰。包括 Meta、TikTok、Snapchat與YouTube等社群媒體巨頭在經過一年多抗爭後，均已宣布會配合遵守規定。

根據eSafety（澳洲網路安全專員辦公室）統計，澳洲16歲以下青少年中，有96％擁有社群帳號，約一百多萬人將受影響。多數平台已開始通知未成年用戶下載照片或資料，並提供「刪除」或「凍結帳號至滿16歲」的選項。

有家長直言，新規上路讓他們鬆一口氣。雪梨母親珍妮森說：「孩子每天承受社群壓力，心理問題越來越多。禁止使用反而能讓他們放鬆，放學後好好休息陪伴家人。」

英曼．葛蘭特也透露，部分科技公司甚至將抗議帶到美國政府，指控澳洲試圖在全球範圍「干涉美國的言論自由」。美國眾議院司法委員會已要求她赴國會作證。不過她回嗆，用美國國會要求她出席的方式，本身就已是另一種「域外施壓」。

