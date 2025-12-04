為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓「反跟蹤App」將登場！新科技保護機制為女性安全再添保險

    2025/12/04 17:10 即時新聞／綜合報導
    南韓社會近年來跟蹤騷擾犯罪頻傳，引發公眾對婦女安全的高度憂慮，為加強保護受害者，南韓法務部宣布開發專屬手機App，允許跟蹤騷擾受害者能即時在地圖上追蹤加害者的準確位置。（資料照）

    南韓社會近年來跟蹤騷擾犯罪頻傳，引發公眾對婦女安全的高度憂慮。為加強保護受害者，南韓法務部週三（11日）宣布將修改電子監控法規並開發專屬手機App，允許跟蹤騷擾受害者能即時在地圖上追蹤加害者的準確位置，一旦對方接近，受害者便可迅速逃離魔抓。

    根據《BBC》報導，南韓法務部指出，儘管現行法律已允許受害者在加害者靠近時接收簡訊警告，但由於訊息未顯示準確位置，讓受害者難以判斷加害者的確切行蹤和逃生方向。

    在法律修訂後的情況下，南韓政府將強制要求跟蹤騷擾的加害者穿戴電子監控裝置。受害者只需透過手機App，即可在地圖上清晰看到加害者的位置，大幅提高了自我保護和逃生的機率。

    法務部表示，這項追蹤系統也將整合到南韓的國家緊急報案專線，預計明年完成整合。未來警方將能根據App提供的即時位置，迅速部署警力，為受害者提供最及時的保護。

    跟蹤騷擾在南韓一直被視為針對女性暴力問題的一部分，過去高調的跟蹤謀殺案件曾引爆公眾怒火。2022年，一名女子遭前同事多年跟蹤，儘管曾多次報警，警方卻以「低風險」未開拘票或保護令，最終女子遭對方殘忍殺害，引發全國憤怒。

    南韓近年來持續強化相關法規，2021年引入「反跟蹤騷擾法」，最高可處3年有期徒刑及3000萬韓元（約台幣74萬元）罰款。隨著法律門檻降低，根據法務部數據，跟蹤騷擾的報案數量從2022年的7600件暴增至去年的超過13000件，顯示民眾求助意識提升，但也凸顯此類犯罪問題正日益嚴重。

