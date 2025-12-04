6公民遭北韓關押！ 李在明竟回「真的嗎？」挨轟狀況外

南韓總統李在明。（歐新社）

南韓總統李在明3日在面對外媒提問時，竟對自家國民遭北韓長期扣押一事表現得一無所知，甚至反問記者「真的有這種事嗎？」，引發南韓社會譁然。總統辦公室隨後緊急發布聲明「補破網」，證實確有6名南韓公民遭平壤當局關押，但李在明在外交場合的狀況外表現，已遭保守派媒體痛批「無知」。

據《法新社》報導，李在明3日在青瓦台迎賓館舉行外媒記者會。當被問及關於「遭北韓扣留的南韓國民」之相關對策時，李在明竟一臉茫然地回答：「這是我第一次聽說這件事。」他隨即反問提問記者：「真的有韓國人被抓嗎？是什麼時候、因為什麼原因被抓的？請你說說看。」

請繼續往下閱讀...

場面一度陷入尷尬，李在明隨即轉身向身旁的國家安保室長魏聖洛求助。然而，魏聖洛當下也僅含糊回應稱，確實有許多人進入北韓後無法返回，或因不明原因被扣留，但具體被捕時間點「還需要再確認」。

辦公室事後證實：6人涉間諜罪被捕

為了平息爭議，南韓總統辦公室4日發布聲明澄清，確認目前共有6名南韓公民在北韓遭到拘留。這些人包括基督教傳教士與脫北者，他們在2013年至2016年間陸續被捕，主要被北韓當局指控犯下「間諜罪」等罪名。其中3人已被平壤公開身分，分別為金正旭、金國基與崔春吉（皆音譯）；另外3名脫北者則因安全考量未公開身分。

總統辦公室在聲明中強調，在兩韓對話長期中斷的情況下，國家分裂帶來的痛苦仍在持續，政府將致力於迅速重啟對話以解決此問題。

李在明的表現隨即招致猛烈批評。據南韓《朝鮮日報》報導，該報以「狀況外」形容總統，社論指出這一幕象徵了南韓政府對被扣留者議題的忽視態度。報導更列舉美國政府的高規格處理方式，指出前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）曾在2018年親赴平壤，成功接回3名遭扣留的韓裔美國人，對比之下，南韓政府連國民生死都難以確認。

李在明自今年6月上任以來，推翻了前任總統因發布戒嚴令遭彈劾後的強硬路線，主張無條件與北韓對話，但平壤至今未對其橄欖枝做出回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法