有16項前科 流浪漢無故襲擊紐約女大生

美國紐約近日發生一起街頭攻擊事件，一名紐約大學20歲女學生在上課途中遭陌生男子突襲推倒並性騷擾，畫面曝光後引發社群高度關注，警方迅速展開調查，鎖定一名45歲流浪漢涉案，並於隔日將其逮捕。

事件發生在12月1日上午，女學生獨自步行前往教室時，一名男子從背後靠近，先伸手觸碰她的臀部，接著扯住頭髮並將她推倒在地後立刻逃逸。突如其來的攻擊讓女學生受到驚嚇，立即向警方報案。

警方根據監視器畫面迅速掌握嫌犯身分，隔日便逮捕45歲犯案男子，這名嫌犯並非首次犯案，過去曾有16項犯罪紀錄，曾因性犯罪、暴力攻擊以及入室竊案遭警方逮捕，是名慣犯，甚至在今年9月才因「持續性性侵害」罪名服滿2年刑期後獲釋，不到半年的時間，又再次犯案。

受害女大生在社群平台分享自身經歷時難掩情緒，強調紐約街頭的暴力與性騷擾「不應被視為正常的城市日常」，並痛批：「我們真的需要做點什麼。」此案件曝光後，再度引發民眾對紐約治安的擔憂。

