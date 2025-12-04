為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    親生兒也不放過！ 6歲女童婚禮離奇身亡 兇手竟是姑姑「忌妒她太美」

    2025/12/04 15:56 即時新聞／綜合報導
    印度一名女子涉嫌殺害4名孩童，包括自己的親生兒子與3名親戚家的女童。（擷取自@TrueCrimeUpdat/X）

    印度一名女子涉嫌殺害4名孩童，包括自己的親生兒子與3名親戚家的女童。（擷取自@TrueCrimeUpdat/X）

    印度哈里亞納邦帕尼帕特市（Panipat）爆出連續溺童凶殺案，一名6歲女童薇迪（Vidhi）慘死在親戚婚禮上，兇手竟是30多歲姑姑普南（Poonam）。她因忌妒心作祟，已在3年內先後殺害4名孩童，其中包括自己的親生兒子。

    綜合印媒報導，薇迪1日盛裝打扮隨家人參加婚禮，途中突然失蹤。家屬四處奔走，直到一小時後才在儲藏室發現她倒臥在水桶中，送醫仍宣告不治。雖一度被認為是意外，但房門從外上鎖、現場痕跡可疑，警方介入後迅速鎖定普南，並在36小時內破案。

    普南3日被捕後坦承犯案，供詞驚悚。她向警方供稱，自己無法忍受婚禮上有比她更漂亮的女孩，甚至透露早在2023年就下手殺害嫂嫂的女兒；為掩蓋罪行，她甚至以溺水方式殺害3歲親生兒子舒巴姆（Shubham），企圖混淆視線。

    薇迪的父親桑迪普（Sandeep）悲痛表示，普南早在2021年曾試圖用一大壺滾燙熱水潑向當時年幼的薇迪，當時仍以為是意外，沒想到4年後竟釀成悲劇。他透露，自己曾懷疑兇手是普南，但長輩始終反對其看法，如今真相大白，他要求法院判處死刑，「若她沒被逮捕，不知道還會有多少孩子喪命。」

    警方調查顯示，普南今年8月也在娘家殺害一名6歲的親戚女童，理由仍是嫉妒外貌。已知4名受害者皆遭溺斃，且她每次犯案後都會獨自慶祝。目前案件持續偵辦中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播