親生兒也不放過！ 6歲女童婚禮離奇身亡 兇手竟是姑姑「忌妒她太美」

印度一名女子涉嫌殺害4名孩童，包括自己的親生兒子與3名親戚家的女童。（擷取自@TrueCrimeUpdat/X）

印度哈里亞納邦帕尼帕特市（Panipat）爆出連續溺童凶殺案，一名6歲女童薇迪（Vidhi）慘死在親戚婚禮上，兇手竟是30多歲姑姑普南（Poonam）。她因忌妒心作祟，已在3年內先後殺害4名孩童，其中包括自己的親生兒子。

綜合印媒報導，薇迪1日盛裝打扮隨家人參加婚禮，途中突然失蹤。家屬四處奔走，直到一小時後才在儲藏室發現她倒臥在水桶中，送醫仍宣告不治。雖一度被認為是意外，但房門從外上鎖、現場痕跡可疑，警方介入後迅速鎖定普南，並在36小時內破案。

請繼續往下閱讀...

普南3日被捕後坦承犯案，供詞驚悚。她向警方供稱，自己無法忍受婚禮上有比她更漂亮的女孩，甚至透露早在2023年就下手殺害嫂嫂的女兒；為掩蓋罪行，她甚至以溺水方式殺害3歲親生兒子舒巴姆（Shubham），企圖混淆視線。

薇迪的父親桑迪普（Sandeep）悲痛表示，普南早在2021年曾試圖用一大壺滾燙熱水潑向當時年幼的薇迪，當時仍以為是意外，沒想到4年後竟釀成悲劇。他透露，自己曾懷疑兇手是普南，但長輩始終反對其看法，如今真相大白，他要求法院判處死刑，「若她沒被逮捕，不知道還會有多少孩子喪命。」

警方調查顯示，普南今年8月也在娘家殺害一名6歲的親戚女童，理由仍是嫉妒外貌。已知4名受害者皆遭溺斃，且她每次犯案後都會獨自慶祝。目前案件持續偵辦中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法