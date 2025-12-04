簽字隔天就移植！河南少年腦死捐器官 母淚崩：進手術室手是熱的

中國河南14歲少年被判定腦死後迅速完成6器官移植，引發外界質疑。手術房示意圖，與本文無關。（法新社）

中國器官移植黑幕再度引發強烈質疑。河南1名14歲少年意外墜樓，在醫院搶救20天後被判定腦死。家屬在悲痛中簽署器官捐贈協議，豈料不到24小時內，少年的心、肝、腎等器官便火速移植給了6名患者。少年的母親淚訴，在孩子被推入手術室摘除器官的前一刻，她摸到孩子的手「竟然還是熱的」，質疑孩子可能是在還活著的情況下被迫「捐贈」。

根據河南《大河報》報導，這起駭人聽聞的事件發生在河南濟源市。14歲少年倪海超10月11日墜樓受傷，送往當地醫院加護病房（ICU）搶救。10月30日，院方告知家屬孩子已「腦死」，無法挽回。隔天（31日），在2名「器官捐獻協調員」的見證下，心碎的母親劉女士簽署了器官捐贈同意書。

然而，接下來的流程快得令人起疑。就在簽字後的第2天（11月1日），少年的肝臟、雙腎、肺臟與眼角膜等器官，便迅速移植給了6名受贈者。《新唐人》援引旅美中國人權律師吳紹平說法指出，要在24小時內找到6位血型、組織抗原完全吻合，且剛好處於可受術狀態的病患，機率微乎其微，「這完全違背醫學常識」。

最讓家屬崩潰的是手術前的最後一幕。據劉女士描述，10月31日下午探視時，兒子的身體已經冰冷。但在11月1日凌晨4點多，院方突然緊急通知孩子「快不行了」，隨即將人推出病房送往手術室。劉女士在走廊上追上前去握住兒子的手，卻驚駭地發現掌心傳來的溫度不是微溫，而是明顯的「熱乎」。

劉女士當下質問醫生，為何前一天冰冷的身體會突然變熱？醫生竟解釋這是「迴光返照」。但外界質疑，身體發熱代表血液循環良好，這與腦死或瀕死狀態的生理特徵不符。有分析認為，這更像是人還活著的跡象。

據《新唐人》報導，這起事件在網路上引爆恐慌，許多中國網友質疑這並非醫療奇蹟，而是精心設計的「按需死亡」。吳紹平分析：「這意味著那6名受體早就準備好等在那裡了，唯一缺的就是等這個孩子『被死亡』。」

報導提到，近年來，中國頻傳青少年失蹤或在醫院被輕易判定腦死後捐贈器官的案例，引發國際社會對「活摘器官」的強烈關注。有評論警告，在缺乏透明監管的體制下，簽署捐贈協議反而可能讓患者成為潛在的獵物。

