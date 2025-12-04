為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英男歌手演唱會開嗆觀眾坐著「很蠢」 她無奈曝光身分網超心疼

    2025/12/04 14:13 即時新聞／綜合報導
    英國歌手Example因不滿一名身障孕婦觀眾始終坐著，怒嗆「妳看起來很蠢」。（本報合成，擷取自@kxrstyyx/TikTok、@example/IG）

    不少歌手為了炒熱表演氣氛，都會叫觀眾站起來嗨。然而，英國一名歌手「Example」近期竟在舞台上當眾怒罵一名始終坐著的身障孕婦觀眾，不僅要對方離開座位，甚至嗆「妳看起來很蠢」，引發批評。

    綜合外媒報導，Example近日在倫敦O2體育館擔任JLS樂團演唱會的暖場嘉賓。他在演唱熱門歌曲《Changed the Way You Kiss Me》時，發現台下一名觀眾克絲蒂（Kirsty）始終坐著，竟直接透過麥克風點名對方：「離開妳的座位！妳在做什麼？妳看起來很蠢！」

    事後克絲蒂在TikTok平台公布當時影片，坦言她當下之所以無法站起來，是因為「我懷孕27週，而且是一名身障者」。她表示，當時只能揮舞拐杖作為回應，完全沒料到會被歌手公開羞辱。

    影片曝光後，現場歌迷紛紛替她抱不平，痛斥Example的行為粗魯又缺乏尊重，「真是太混蛋了」、「他整場都在盯著坐著的人喊」、「我記得看到鏡頭帶到妳揮助行器」、「怎麼能逼一個孕婦站起來」。不少人也指出，他此前在威爾斯卡地夫演出時，就曾對坐在台下的觀眾發火。

    @kxrstyyx getting called out by @Example was not on my 25 bingo card… “get out your seat” “what you doing” “you look stupid” sir am 27wks preggers and disabled ???? #jls #example #theo2 ♬ original sound - kirsty ????

