日本高知大學創先例 學生發影片留言校長請喝飲料

為了增進學生與教職員之間的互動，日本高知大學在本月3日在位於高知市曙町的朝倉校區學生中心休息室安裝了1台「校長請客自動販賣機」。學生可以透過向校長發送影片留言來獲得免費飲料，據傳這是大學中首例。

讀賣新聞報導，高知大學這項靈感來自於三得利控股旗下公司提供的「社長請客自動販賣機」，該大學已與三得利簽屬合作協議，當兩位員工同時出示社員證時，就可以獲得免費的飲料，據說這樣有助於促進員工之間的交流。

受到三得利的啟發，高知大學希望鼓勵學生之間、學生與校長、校長與教職員工之間的互動，因此在學生會大樓公共關係與校友事務部設立了這套系統，讓大家可以透過拍攝影片向校長提出請求或留言，以獲得「校長幣」，用來購買飲料，而購買飲料的費用由校長自掏腰包。

活動揭幕當天約有70人參加，包括校長受田浩之、學生、教職員等。受田浩之鼓勵學生使用自動販賣機，並且希望休息時能成為學生、教職員交流的場所，期待能幫助建立各種人際網絡。

1位21歲大三學生用校長幣購買果汁受訪表示，他覺得這個措施不錯，可以藉此增加與其他同學的聯繫，希望日後能繼續使用。

