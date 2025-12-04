美軍「雷鳥」F-16驚傳墜機「炸成火球」 駕駛驚險逃生影片曝

一架隸屬於空軍精銳「雷鳥」（Thunderbirds）特技飛行表演隊的戰機，在當地時間週三（3日）於南加州執行任務時墜毀。（取自X）

美國一架隸屬於空軍精銳「雷鳥」（Thunderbirds）特技飛行表演隊的戰機，在當地時間週三（3日）於南加州執行任務時墜毀，好在飛行員成功安全彈射。根據外媒流出的影片，該架出事戰機墜毀後在地面炸成一團火球，駕駛則及時彈射出機外。

根據《美聯社》報導，內華達州奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的一份聲明指出，這架 F-16C 戰隼式（Fighting Falcon）戰機於3日上午約10點45分，在加州受管制空域內進行訓練任務時墜毀。根據當地消防局的說法，該名飛行員正在醫院接受治療，傷勢沒有生命危險；美國空軍聲明指出，墜機事件正在調查中，進一步資訊將在釐清事件後發布。簡短聲明沒有提供關於這次墜機情況的細節。

報導指出，與海軍的「藍天使」（Blue Angels）特技飛行小組一樣，空軍的「雷鳥」小組會在航空展上進行著名的緊密編隊表演，並訓練在彼此相距僅數英寸的距離內飛行，但「藍天使」和「雷鳥」在它們悠久的歷史中都有過數十次墜機事故。

「雷鳥」小組成立於1953年，他們每年都會在拉斯維加斯附近的奈利斯空軍基地進行季節性訓練。駐紮在那裡的飛機包括F-16戰隼式和F-22猛禽式戰鬥機，以及A-10雷霆二式（疣豬式）地面攻擊機。

