爭議「白卡聯盟」成員！ 港網紅火場前「比YA」 遭國安處拘捕

YTR「燦笑比YA」合照香港大火，3日遭港警拘捕。（圖翻攝自threads）

香港大埔宏福苑世紀惡火已造成159人罹難，正當全港陷入哀傷之中，一名男子竟跑到火場前「燦笑比YA」自拍，更拍片譏諷死傷者「罪有應得」。這名爭議網紅「Kenny」的冷血行徑引發眾怒，香港警方國安處3日採取行動，依涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪名將其拘捕。

據綜合港媒報導，被捕的26歲陳姓男子是香港 YouTuber「Kenny」，他也是爭議網紅團體「白卡聯盟」的成員。火災發生後，他不僅跑到災難現場，以熊熊烈火為背景，對著鏡頭露出燦爛笑容並比出「YA」勝利手勢，事後更在網路上發布影片，發表令人髮指的仇恨言論。

請繼續往下閱讀...

他在影片中聲稱，死難者是因為「罪孽深重」、「做得太多壞事」，所以才會遭受火劫與報應，並呼籲觀眾「不需要同情火災死傷者」。這些言論在網路上瘋傳，引發全港公憤。

香港警方國安處3日依涉嫌違反《維護國家安全條例》中「作出具煽動意圖的作為」罪名將其拘捕。特區政府發言人強烈譴責這類「以災亂港」的卑劣行為，強調將全力做到「違法必究」，不容許有人利用災情散播仇恨、分化社會。

隸屬爭議團體 同夥曾破壞黃家駒墓碑

事實上，Kenny在香港早已是爭議人物。去年9月強颱「摩羯」襲港期間，他曾因涉嫌在紅磡一間店舖偷走知名店貓「樂樂」而遭警方逮捕，其頻道平時也常以激烈的家庭糾紛與情緒勒索為賣點。目前陳男的YouTube頻道「Kowloon King」還在，但Instagram帳號已經無法顯示。

據悉，Kenny 所屬的「白卡聯盟」是由多名以滋事博取流量的網紅組成，過去劣跡斑斑。該團體成員曾涉及寄恐嚇信、襲擊警員及記者，其同夥更曾因蓄意破壞香港已故樂團Beyond主唱黃家駒的墓碑而遭逮捕，行徑極端。

這場香港數十年來最慘重的火災，截至目前已造成159人罹難，仍有31人失聯。在如此沉痛的時刻，Kenny 的行為被視為對死者家屬的二度傷害，也成為國安法下被嚴懲的對象。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法