美富豪沉迷《格雷的50道陰影》 打造牢房玩性虐囚禁女模

身價超過5000萬美元（約15.8億新台幣）的華爾街退休金融大亨魯賓（Howard Rubin），因癡迷於以《暮光之城》著名同人小說改編的情慾BDSM小說《格雷的50道陰影》，甚至以電影為藍本，在中央公園頂層公寓打造惡名昭彰的地牢房間，並以現金、豪華晚餐、頭等艙機票為誘餌，吸引模特兒，再對她們實施性虐待，目前魯賓正在等候聯邦判決。

《紐約郵報》報導，法庭文件顯示，由於魯賓沉迷於電影《格雷的50道陰影》系列小說，讓一些受害者稱被漆成紅色的地牢為「紅房間」，魯賓用鞭子、鏈條、繩索、假陽具和性玩具裝飾了地牢牆壁，其中包括一個巨大的X形機器，以及一種可以將女人四肢著地固定在上面的束縛裝置。

上週民事判決結果出爐，法官裁定魯賓必須向原告支付385萬美元（約1.22億新台幣），所有原告均以無名氏（Jane Doe）身分出庭。其中1位受害者聽完判決結果淚流滿面，感覺終於可以卸下多年來的心頭重擔，這項判決讓她看到了希望，也確信她的聲音仍可以被聽到。

據傳，部分民事案件原告也牽扯到刑事案件，魯賓不否認他與眾多女性簽訂合約並發生BDSM性關係，但針對他的刑事案件的重點在於，他被指控對她們所做的事情，包括造成持久的身體傷害，遠遠超出了她們的同意範圍。對此，魯賓的律師尚未對此事作出回應。

