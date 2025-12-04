為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    柬埔寨公主嫁富二代曝超狂排場！煙霧進場+大量寶石閃瞎眾人

    2025/12/04 13:13 即時新聞／綜合報導
    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨王室日前舉辦盛大喜事，國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女、28歲的蓬索莉雅公主（Norodom Pongsoriya）與當地富二代謝夫川英（Seav Chhuon Ing）在金邊舉辦豪奢婚宴，金碧輝煌的排場結合傳統和現代，歷時數日，引起注意。

    綜合媒體報導，蓬索莉雅公主是查克拉彭親王（Norodom Chakrapong）13名子女之一。她曾赴中國北京對外經貿大學主修國際貿易，還曾擔任中國小米品牌大使，並活躍於社群網路。新郎謝夫川英則是柬埔寨企業Daun Penh Trading繼承人，旗下擁有知名礦泉水品牌Provida。二人於今年2月在網路公布訂婚消息。

    這場一連數日的世紀婚禮共有4大主題，集結婚前慶典、傳統高棉儀式、王室祝福典禮及西式晚宴等，各儀式均有專屬主題與禮服，場面宛如時尚大秀。

    在主儀式上，蓬索莉雅公主身穿鑲有高棉圖騰的緞面訂製禮服，頭戴鑽石冠冕，盡顯王室氣派；在西式晚宴，則換上柬埔寨品牌Atelier Nhem打造的復古風情白羽禮服。其餘儀式中，她替換多套高棉傳統服飾，佩戴大量高級珠寶。

    婚禮現場布置更充滿戲劇感，包括利用大量煙霧營造夢幻氛圍；而公主在晚宴上的第一支舞獻給父親查克拉彭親王，場面動人。國王西哈莫尼也親臨現場，向姪女送上祝福。

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

    柬埔寨蓬索莉雅公主和富二代謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（擷取自Instagram帳號soriya_noro）

