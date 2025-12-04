科技業夢碎？川普下令嚴審H-1B簽證 曾做「事實查核」恐被拒簽

美國川普政府下令嚴格審查H-1B工作簽證申請人的背景，若曾從事事實查核或內容審查工作恐遭拒簽。圖為民眾在美國駐倫敦大使館外排隊辦理簽證。（路透檔案照）

美國川普政府對高技術外國人才的簽證政策祭出令人震驚的新限制。據《路透》獨家披露，美國國務院已下達內部指令，要求簽證官員對H-1B簽證申請人進行更嚴格的審查，甚至必須翻查其LinkedIn（領英）個人檔案。若申請人曾從事「內容審查」或「事實查核」等被川普政府視為打壓言論自由的工作，恐將面臨被拒簽的命運。

報導指出，這份於12月2日發送給所有美國駐外使領館的電文，明確命令領事官員審查H-1B申請人及其隨行家屬的簡歷與LinkedIn資料。官員被要求特別留意申請人是否曾涉足特定領域，包括：打擊錯誤訊息與假訊息、內容審查、事實查核、合規及網路安全等工作。

電文引用《移民與國籍法》的特定條款指示官員，若發現證據顯示申請人曾負責或共謀審查、或試圖審查美國受保護的言論表達，官員應尋求認定該申請人為不具資格。

矽谷兩難：科技大老挺川 員工卻成目標

H-1B簽證是美國科技公司引進外國專業人才的主要管道，尤其依賴來自印度與中國的工程師及數據專家。諷刺的是，許多科技巨頭的領導人在上一次大選中大力支持川普，但如今川普政府的矛頭卻指向了這些公司內部負責維護平台秩序的團隊。

電文特別指出，鑑於H-1B申請人經常在科技部門工作，包括涉及「壓制受保護言論」的社群媒體或金融服務公司，官員必須徹底調查其就業歷史，以確保未參與此類活動。這項新規適用於所有新申請者及續簽者。

報導分析，此舉反映了川普政府將「言論自由」，特別是其認為遭壓制的保守派聲音，視為外交政策的核心。川普陣營長期指控科技平台以「反假訊息」為名，行審查右翼言論之實。國務卿魯比歐早在今年5月就曾威脅，要對那些審查美國人言論的外國人實施簽證禁令。

除了針對H-1B，川普政府先前已大幅收緊學生簽證審查，要求篩檢申請人是否有反美社群貼文，並在9月調漲了H-1B的簽證費用。這顯示川普新任期的移民限制，正從單純的數量管控，轉向更為細緻的意識形態與職業背景審查。

