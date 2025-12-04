為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西驚見「與韓國歐巴約會」性犯罪網站 韓領事館籲民眾勿被騙

    2025/12/04 13:57 即時新聞／綜合報導
    巴西一家「與韓國歐巴約會」付費約會網站涉嫌性剝削犯罪。示意圖。（資料照）

    巴西一家「與韓國歐巴約會」付費約會網站涉嫌性剝削犯罪。示意圖。（資料照）

    近日巴西警方發現疑似針對韓流女粉絲的性犯罪網站，南韓駐聖保羅總領事館表示，已確認這是一起針對巴西女性的性犯罪案件，其性質並非簡單的欺詐或欺騙，目前正在與當地調查機構合作進行調查。

    綜合外媒報導，一家名為「與韓國歐巴約會」（Date a Korean Oppa）的付費約會網站的宣傳近日出現在巴西各大社群媒體平台上，該網站首頁寫到「與你的歐巴一起重溫韓劇的魅力！」、「在浪漫的聖保羅體驗難忘的經歷」，網站提供詳細的約會套餐，包括在韓式烤肉餐廳用餐、公園散步，以及重現韓劇浪漫場景。

    網站上有一張名為「Oppa Rick」的男子照片，他疑似與該網站經營者有關，網站介紹他是一位「融合韓國和日本魅力的國際模特，精通四種語言」，並稱他「將韓劇的魔力帶到聖保羅，讓你體驗劇中明星般的待遇」。

    南韓駐聖保羅總領事館表示，根據目前掌握的證據和數據，該網站涉嫌「性剝削犯罪」，並非簡單的詐騙或欺騙，領事館正在配合當地調查部門的調查，總領事館也在社交媒體上發布警告，其中包含有關該網站的資訊，並呼籲受害者舉報該網站。

