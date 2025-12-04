酷澎為省成本大規模聘用中國開發者？ 韓媒：暴露安全盲點

有韓媒批評，酷澎可能因成本或者營運模式等因素多錄用中國方面人員，並在業務快速擴張的過程中沒把關資訊安全。（路透）

南韓最大電商酷澎（Coupang）爆3370萬名用戶個資遭外洩，引發廣大爭議，有韓媒批評，酷澎可能因成本或者營運模式等因素多錄用中國方面人員，並在業務快速擴張的過程中沒把關資訊安全，導致資訊遭洩。

據《韓聯社》報導，酷澎在中國招聘對象主要分為首席或普通後端工程師、數據科學家、老年用品管理人員和首席翻譯等，工作地點為北京、上海和首爾，有1位自稱為某集團首席副社長的用戶今年6月曬出了「上海最具吸引力的外國網路企業十強」名單，酷澎位居第八，是入榜的唯一韓企。

有觀點指出，酷澎大批聘用中國籍開發人員，是因為勞動成本相對較低。但業內人士普遍認為，這主要是因為酷澎所採用的電商營運模式與亞馬遜連結賣方與買方的市場平台模式不同，更接近阿里巴巴、京東等中國電商。

酷澎建造了直接採購商品將其存於自有倉儲設施並負責配送的垂直一體化系統。因此，比起美國，酷澎更願意藉助中國開發人員建構其所適用的IT系統。而酷澎的業務在短時間內迅速擴張，在用戶資訊保護工作方面可能自然出現了漏洞。

