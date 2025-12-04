為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黎智英健康引關注 港府宣稱獄中獲適切醫療照顧

    2025/12/04 11:50 中央社
    黎智英被關押，健康狀況每況愈下。（法新社資料照）

    香港政府點名法新社，指該社就壹傳媒集團創辦人黎智英所涉及的香港國安法案件及健康現況作出「歪曲報導」，並稱黎智英在獄中獲得了適切的醫療照顧。

    港府發言人昨晚表示，港政對於包括法新社在內的一些媒體，就黎智英所涉及的國安法案件及港府在其羈押期間提供的待遇及醫療服務，作出「歪曲事實的報導」，予以強烈譴責。

    發言人說，有關報導「企圖抹黑」香港，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣，「旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭，違背新聞工作者專業操守」。

    發言人重申：「懲教署及相關單位在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，黎智英的代表律師亦早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，有關媒體的不實報導完全沒有任何事實基礎。」

    同時，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。

    黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件於今年8月完成結案陳辭，當時法官宣布押後裁決，並表示若有裁決日期，會通知控辯雙方。

    自從黎智英案開審後，不時有海外人士及組織表示關注其健康狀況。

