    首頁 > 國際

    牆上掛滿男人面具、總機速播名單曝 淫魔富商「蘿莉島」內部大公開

    2025/12/04 10:52 即時新聞／綜合報導
    艾普斯坦豪宅裡有一間牆上掛著大約10個男人臉形狀的面具，中間放置著疑似牙醫椅，相當詭異。（路透）

    艾普斯坦豪宅裡有一間牆上掛著大約10個男人臉形狀的面具，中間放置著疑似牙醫椅，相當詭異。（路透）

    美國總統川普上月簽署法案，要求司法部在30天內公開所有與「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關檔案，為了向司法部施壓盡速公布相關檔案，眾議院監督委員會的民主黨成員公布此前從未曝光的艾普斯坦私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James Island）的性愛豪宅內部。

    綜合外媒報導，眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了約100張艾普斯坦在私人島嶼小聖詹姆斯島上的豪宅照片與影片，這座島位於維京群島，艾普斯坦1998年購買，此後在這裡生活近20年，也是其淫亂性愛的大本營，而被稱為「蘿莉島」；這些照片和影片由維京群島執法官員提交給監督委員會，拍攝於2020年，即艾普斯坦2019年在獄中去世後。

    委員會的民主黨領袖加西亞（Robert Garcia）表示：「這些新照片令人不安地展現了艾普斯坦島嶼和他的世界」，多名倖存者聲稱，他們被販賣到這座島上，並在那裡遭性受虐待。

    部分照片令人感到不適，有一間房間裡牆上掛著大約10個男人臉形狀的面具，中間放置著疑似牙醫椅，還有各間疑似性犯罪溫床的臥室，總機電話上還有快速播號設定，上面寫著「達倫」、「里奇」、「邁克」、「帕特里克」和「拉里」等人名。

    加西亞強調：「我們公佈這些照片和影片是為了確保調查的透明度，並幫助公眾了解艾普斯坦駭人聽聞的罪行全貌」。

    各間疑似性犯罪溫床的臥室。（路透）

    各間疑似性犯罪溫床的臥室。（路透）

    總機電話上還有快速播號設定，上面寫著「達倫」、「里奇」、「邁克」、「帕特里克」和「拉里」等人名。（路透）

    總機電話上還有快速播號設定，上面寫著「達倫」、「里奇」、「邁克」、「帕特里克」和「拉里」等人名。（路透）

    小聖詹姆斯島位於維京群島，艾普斯坦1998年購買，此後在這裡生活近20年，也是其淫亂性愛的大本營，而被稱為「蘿莉島」。（路透）

    小聖詹姆斯島位於維京群島，艾普斯坦1998年購買，此後在這裡生活近20年，也是其淫亂性愛的大本營，而被稱為「蘿莉島」。（路透）

