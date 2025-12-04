為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國和平研究所改名「川普」！ 國務院貼照曝：名字直接登外牆

    2025/12/04 10:54 編譯陳成良／綜合報導
    美國國務院3日宣布將「美國和平研究所」（USIP）更名，圖為該機構位於華府的總部大樓，外牆上方已新裝上「唐納．J．川普」（DONALD J. TRUMP）的立體字樣，凌駕於原有的機構名稱之上。（翻攝自美國國務院X帳號）

    美國國務院3日宣布將「美國和平研究所」（USIP）更名，圖為該機構位於華府的總部大樓，外牆上方已新裝上「唐納．J．川普」（DONALD J. TRUMP）的立體字樣，凌駕於原有的機構名稱之上。（翻攝自美國國務院X帳號）

    美國外交圈出現重大變革。美國國務院3日正式宣布，將成立逾40年的「美國和平研究所」（United States Institute of Peace, USIP）更名為「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）。這項更名行動選在剛果民主共和國與盧安達即將簽署和平協議的前夕，官方聲稱此舉是為了反映川普作為「我國歷史上最偉大交易者」的地位。

    據《法新社》報導，美國國務院在社群媒體上發布了這項消息，並附上一張USIP總部建築的照片。照片顯示，原本刻有機構名稱的牆面上方，現在已加上了巨大的「唐納．川普」全名。國務院在貼文中寫道：「今早，國務院將前和平研究所更名，以反映我國歷史上最偉大的交易者。歡迎來到唐納．川普和平研究所。好戲還在後頭（The best is yet to come）。」

    這項更名舉動與川普政府今年稍早對該機構採取的行動有關。據美媒此前報導，川普在今年2月曾發布行政命令，試圖解散USIP。當時，聯邦執法人員將該組織的總裁從總部大樓中帶離，隨後川普政府解雇了幾乎所有駐華盛頓的工作人員。

    USIP是由前總統雷根（Ronald Reagan）於1984年創立，由美國國會資助，定位為獨立的非營利組織，旨在預防和解決國際衝突。在歷任總統任內，USIP的運作模式類似於智庫，聘請學術界人士、研究人員及國際事務專家進行分析。而在經過2月的人事變動與此次更名後，該機構的性質與運作方式已與過去不同。

    見證非洲和平協議 渴望諾貝爾獎

    這項更名時間點經過安排。川普預定於4日出席剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）之間的和平協議簽署儀式。

    分析指出，川普從不掩飾他自視為「和平締造者」（peacemaker）的觀點，以及他對贏得諾貝爾和平獎的渴望。透過介入非洲衝突調停並將國家和平機構冠上自己的名字，川普正試圖在國際外交舞台上強化其個人形象。

