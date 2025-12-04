宏福苑罹難女工拍最後畫面！ 濃煙灌走廊變「死亡通道」慌叫快走

香港大埔宏福苑大火逃生影片曝光，可見濃煙迅速從窗戶竄入31樓走廊。（影片截圖）

香港大埔宏福苑惡火奪去至少159條人命，近日網傳2段罹難工人生前逃命影片，畫面可見濃濃黑煙迅速從窗戶灌入31樓走廊，有人驚呼「真係火燭！快啲走！（真的是火燭！快走！）」然而一旁同伴卻未意識到形勢凶險，還回說「唔使（不用）」。

綜合港媒報導，這2段影片均由一名劉姓女工拍攝，時間分別為2秒與6秒，她當時和數名工人在大樓外牆鋪設磁磚，突然見到火舌燒到棚網才驚覺起火，趕緊爬回大樓內走廊呼叫其他工人疏散，並在驚魂間將影片傳給兒子，不料，他們最終被困，全部不幸罹難，影片也成了母子訣別最後訊息。

請繼續往下閱讀...

其中一段2秒片段，拍到31樓走廊一扇窗外不斷湧入黑煙，現場至少3名工人察覺起火，神情緊張。另一段6秒畫面中，一名女工聲音顫抖、急促喊說：「唉呀！真係火燭！快啲走！」但期間一名男工人卻稱「唔使」。據了解，劉姓女工和其他罹難工人年齡介於46至75歲，兩段影片畫面成了他們最後的身影。

香港大埔宏福苑大火逃生影片曝光，可見濃煙迅速從窗戶竄入31樓走廊。（影片截圖）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法