    國際

    宏福苑惡火》港府指棚網檢測證明造假 勒令全部下架

    2025/12/04 11:31 即時新聞／綜合報導
    香港宏福苑施工廠商疑似使用中國山東2家公司生產的鷹架防護網，遇火瞬間引燃且迅速蔓延，遭外界質疑其安全性。（路透）

    香港宏福苑大火造成至少159人喪生的慘劇，至今仍有31人失聯，外界質疑用於維修工程的棚網和發泡膠板是讓惡火延燒的「元兇」。港媒消息指出，當局調查後表示，有證據顯示棚網在阻燃檢測方面有造假情況，為此已勒令所有在維修中的大樓棚網全部下架。

    宏福苑大火罹難人數3日增至159人，另有31人失聯。79名傷者中仍有4人情況危殆，9人情況嚴重。昨晚保安局局長鄧炳強與發展局局長甯漢豪也宣布，由於懷疑有人在文書上造假，所有維修工程的棚網必須在未來3個工作天、也就是12月6日之前下架，若有個別狀況無法做到也需先通報審查部門。據指目前有在維修且有使用棚網的住宅大樓有200多幢，公營大樓約有10幾幢。

    針對港媒報導指出，長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨都是使用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，檢測機構為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」，涉嫌就阻燃作假。鄧炳強表示，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書；山東濱州市檢驗檢測中心也無法聯絡，留下的聯絡號碼都是空號，對此政府已正式立案調查，強調會嚴肅處理、追究到底。

    由於在大火剛發生不久，政府曾聲稱，宏志閣的棚網阻燃測試「初步合格」，但本週一又說其他大廈的棚網阻燃能力不足，讓外界質疑政府不應草率公布「初步結果」，鄧炳強對此則強調政府「透明」、「負責任」，並稱因為公眾關心事件，有初步結果便公布，可避免現很多揣測。

