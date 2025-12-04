頭上懸著15億賞金！馬杜羅證實與川普通話 竟稱氣氛「親切」

委內瑞拉總統馬杜羅1日在首都卡拉卡斯的集會上，對支持者比出「愛心」手勢。儘管面臨美軍航艦壓境與天價懸賞，馬杜羅仍證實與川普通話氣氛「親切」，試圖在軍事壓力下展現自信姿態。（法新社）

在美軍大兵壓境加勒比海的緊張局勢下，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）3日親口證實，他在10天前與美國總統川普進行了一次電話交談。儘管華府對其祭出天價懸賞並部署航空母艦施壓，馬杜羅仍形容這次通話是「親切的」（cordial），並對雙方展開對話表示歡迎。

馬杜羅：對話尊重 願尋求和平

據《法新社》報導，馬杜羅在國營電視台的節目中表示：「我與美國總統川普談過了。我可以說這場對話是尊重的，甚至可以說是親切的。」這位左翼領導人強調，如果這通電話意味著雙方正邁向「國與國之間」相互尊重的對話步驟，那麼委內瑞拉歡迎對話與外交，因為該國始終尋求和平。

然而，對話的背景卻是劍拔弩張。自8月以來，美國已派遣艦隊及全球最大的航空母艦進駐加勒比海，並以打擊毒品走私為名，對至少22艘船隻發動致命空襲，造成至少83人死亡。馬杜羅指控，美方的行動意在推翻其政府，最終目的是奪取委內瑞拉龐大的石油儲備。

川普1日證實了這通電話，但未提供細節。當被問及通話是否涉及媒體報導的「會面」或「馬杜羅下台換取特赦」等條件時，川普僅語帶保留地表示：「我不會說進展得好或壞。這就是一通電話。」

美委關係的癥結在於華府對馬杜羅的嚴厲指控。美國指控馬杜羅領導所謂的「太陽販毒集團」（Cartel of the Suns），並於11月24日正式將該集團列為恐怖組織。此外，美國政府還懸賞5000萬美元（約新台幣15.6億元）緝拿馬杜羅，創下針對外國元首的最高懸賞紀錄。在如此高壓的軍事與法律圍剿下，這通「親切」的電話顯得格外耐人尋味。」

