中國吉林9死砍人案凶嫌視訊曝光 冷血嗆警方「找不到我」

吉林省松原市長嶺縣一名34歲姚姓男子2日遭到通緝。（本報合成，擷取自微博）

中國吉林省松原市2日驚傳一起重大隨機砍人案，34歲姚姓男子遭通緝後仍下落不明，網路瘋傳傷亡高達9人，震驚社群。隨後他與友人視訊通話的畫面曝光，更讓外界譁然。

綜合中媒報導，長嶺縣2日發生一起「惡性事件」，網傳姚男持刀隨機砍殺，造成長嶺縣7人、通榆縣2人死亡。不過官方通報僅指出姚男涉及「惡性事件」，不僅未提及詳細內容與死傷規模，警方面對媒體詢問也僅回應「不便透露案情」，引發外界質疑。

請繼續往下閱讀...

知名網紅「李老師不是你老師」3日在「X」平台公開姚男逃亡期間與友人視訊的畫面。畫面中，姚男語氣輕挑，聲稱身上帶著兩、三把刀，還嘲諷警方定位不到他，「能多活一天算一天」，毫無悔意與畏懼。

另有網友補充，姚男在視訊中拒絕友人勸他自首，聲稱即便回監獄也只會被欺負。他還表示「見到那些人都處理了」，自己身上有刀、有藥，活一天算一天，「哪天不行就自盡」。通話最後，他以「冷得很」作結，讓友人別再惦記。

姚男的囂張態度與官方簡略說法讓不少中國網友怒火沸騰，留言痛批：「字少事大」、「吉林人瑟瑟發抖」、「瘋到極點」、「這種人早點死比較好」、「帶著手機怎麼可能定位不到」、「喪心病狂」。也有人直指事件規模恐遠比官方通報更嚴重。

警方通緝公告指出，姚男中等身材，身高約165至170公分，方圓臉、黑色中長髮、皮膚較黑，案發時身穿黑色衣褲及運動鞋。目前仍在逃，警方正全力追緝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法