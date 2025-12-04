日本高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」 日網友氣：又是中國人！

日本香川縣高松城的石牆被人塗鴉，日本網友從「小日本」一詞推估是中國人所為。（圖擷取自「X」）

位於日本香川縣高松市的國家指定史跡「高松城」，2日被遊客發現天守台上的石牆被人用石頭刻出多個漢字「塗鴉」，包括「中國」、「日本」、「好」等字，不過眼尖網友發現「日本」上方還有個「小」字，推估塗鴉可能是中國人所為。

綜合日媒報導，高松市政府指出，2日上午有遊客發現天守台的西側石牆上被刻上3行共11個字，包括「中国」、「日本」、「好」等字，刻痕範圍長約20公分、寬15公分，距離地面1.5公尺，整體塗鴉涵義不明。

在接獲通報後，高松市政府針對高松城遺跡所在的玉藻公園以及其他歷史建築進行確認，並未發現類似損壞，未來將透過打磨石頭表面的方式來消除塗鴉，並設置4國語言的注意看板。

不過有眼尖網友發現，石牆上的塗鴉不單只有高松市政府提及的字樣，而是有「小日本」、「中国」、「牛逼」等字，網友留言指出：「『小日本』是對我國的貶義稱呼，所以這顯然是一個惡意的惡作劇。」、「上面明明寫的是『小日本』，這是個貶義詞。」、「使用日本不會用的漢字字體，還有寫下『小日本』的文字，完全就是『那邊』的人吧。」、「與其說是中國人的沒禮貌，不如說是缺乏知識吧......像這樣的行為，讓人覺得中國人不適合當觀光客。」、「又是中國人啊......」

