前一天晚上狂發文 川普隔天開會時眼皮沉重

美國總統川普2日在白宮主持內閣會議時，看似極力抵抗睡意，甚至一度閉眼打盹。（法新社）

美國總統川普2日在白宮主持內閣會議時，看似極力抵抗睡意，甚至一度閉眼打盹。會議長達2小時又18分鐘，79歲的川普在各個部會首長報告工作並對他表示讚揚時，多次顯得眼皮沉重。

紐約時報報導，對於川普是否打瞌睡，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）發表聲明指出，總統「全程專心聆聽並主持整個會議」。她還引用川普在會議最後的問答環節回應媒體時，對索馬利亞移民議題發言，強調這一刻展現他第2任期第9次內閣會議的完整透明性，讓全球媒體都能親眼見證。

川普比前任總統拜登更頻繁出現在媒體面前，也更常接受採訪，但他1日晚間曾深夜在社群媒體大量發文，可能也導致他在隔日會議上顯露疲態。

會議剛開始時，川普抱怨媒體對他的關注過於嚴苛。相較之下，拜登去年因為民主黨人對他的年齡、精神狀態及擊敗川普的能力有所疑慮，而退出總統選戰。川普說：「有一天我們都會出問題，但目前我覺得自己比25年前更敏銳。誰知道呢？」他還聲稱體檢「全A」。

然而，隨著會議進行，川普似乎開始感到疲倦。約50分鐘時，農業部長羅林斯（Brooke L. Rollins）發言時，川普努力睜眼，還前後搖晃身體；1個半小時後，教育部長麥馬洪（Linda McMahon）發言時，他閉眼5秒再仰望天花板；約20分鐘後，輪到國務卿魯比歐發言時，川普身體前傾，似乎再次閉眼。

這是不到1個月內川普第2次疑似打瞌睡。11月6日，他在橢圓辦公室活動中曾短暫閉眼。

近來，川普與幕僚對媒體報導會議、尤其是紐約時報關於他較短的公開行程及疲態的報導感到不滿。白宮1日發布川普醫師信函，聲稱「先進影像檢查」結果顯示川普心血管與腹部狀況良好，「整體健康狀況優異」。部分醫學專家則表示，不清楚醫師檢查哪些項目、為何進行或結果的意涵。

川普是美國史上就職時最年長的總統，10月間曾接受核磁共振（MRI）掃描做為半年例行體檢的一部分，年度體檢則在今年4月完成。

