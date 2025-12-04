歐洲檢察署調查歐洲學院 前歐盟外交首長被控詐欺

前歐盟外交與安全政策高級代表、現任歐洲學院院長茉格里尼，遭歐洲檢察署指控涉嫌詐欺與貪腐。（法新社檔案照）

歐洲檢察署（EPPO）表示，前歐盟外交與安全政策高級代表、現任歐洲學院（College of Europe）院長茉格里尼（Federica Mogherini）與另外2人，已正式被控涉嫌詐欺與貪腐。

英國「衛報」報導，EPPO並未直接點名茉格里尼，但指出歐洲學院院長已正式收到相關通知。此外，歐洲學院1名高級職員及歐盟執委會1名高層官員也被起訴，3人均已接受比利時警方訊問。

這起調查讓歐盟內部人士感到震驚，警方曾突擊搜查歐盟對外事務部（EEAS）、歐洲學院，以及茉格里尼的住所。檢察官懷疑，涉及培訓年輕外交官的「歐盟外交學院」（European Union Diplomatic Academy）合約招標過程中存在詐欺行為，該合約由EEAS授予歐洲學院。

EPPO表示，指控涉及「採購詐欺、貪腐、利益衝突，以及違反職業保密規定」，並強調「所有人均假定無罪，直至比利時法院依法裁定」。由於認定沒有逃亡風險，3人均已獲釋。

茉格里尼透過歐洲學院發表聲明，強調「歐洲學院長期以來一貫秉持最高的誠信與公平標準，我對司法體系充滿信心，也相信學院的作為將獲得證實。」

歐洲學院也表示，將充分配合當局以保障透明度，並尊重調查程序。

現任歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在致工作人員的信中表示，這些指控「令人震驚，但不應抹煞大多數工作人員每天的辛勤工作」。她強調，完整的監督機制正在運作，並表示「在我任內，誠信與問責只會獲得提升」。

被控的其中1人是歐盟執委會高層官員沙尼諾（Stefano Sannino），他曾在2021至2024年間擔任EEAS秘書長。歐盟執委會僅表示，正配合對發生在現任外交主管任期之前活動的調查。

茉格里尼曾在2014至2019年擔任歐盟外交與安全政策高級代表，並曾短暫擔任義大利外交部長。2020年，她出任布魯日歐洲學院院長，引發爭議，部分校友認為她缺乏學術資歷，也沒有管理大型學術機構的經驗。

歐洲學院在2020至2021年獲授1項招標計畫，負責營運歐盟外交學院，這是1個9個月的青年外交官培訓計畫。檢方懷疑，招標過程中有機密資訊遭到洩露。

外交學院自2022年試營運，預算近100萬歐元（約3648億台幣），旨在「打造具共同外交文化的歐洲外交團隊」。茉格里尼也兼任學院院長，曾稱此乃「歐洲外交的重要進展」。

