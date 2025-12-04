為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐洲檢察署調查歐洲學院 前歐盟外交首長被控詐欺

    2025/12/04 06:50 國際新聞中心／綜合報導
    前歐盟外交與安全政策高級代表、現任歐洲學院院長茉格里尼，遭歐洲檢察署指控涉嫌詐欺與貪腐。（法新社檔案照）

    前歐盟外交與安全政策高級代表、現任歐洲學院院長茉格里尼，遭歐洲檢察署指控涉嫌詐欺與貪腐。（法新社檔案照）

    歐洲檢察署（EPPO）表示，前歐盟外交與安全政策高級代表、現任歐洲學院（College of Europe）院長茉格里尼（Federica Mogherini）與另外2人，已正式被控涉嫌詐欺與貪腐。

    英國「衛報」報導，EPPO並未直接點名茉格里尼，但指出歐洲學院院長已正式收到相關通知。此外，歐洲學院1名高級職員及歐盟執委會1名高層官員也被起訴，3人均已接受比利時警方訊問。

    這起調查讓歐盟內部人士感到震驚，警方曾突擊搜查歐盟對外事務部（EEAS）、歐洲學院，以及茉格里尼的住所。檢察官懷疑，涉及培訓年輕外交官的「歐盟外交學院」（European Union Diplomatic Academy）合約招標過程中存在詐欺行為，該合約由EEAS授予歐洲學院。

    EPPO表示，指控涉及「採購詐欺、貪腐、利益衝突，以及違反職業保密規定」，並強調「所有人均假定無罪，直至比利時法院依法裁定」。由於認定沒有逃亡風險，3人均已獲釋。

    茉格里尼透過歐洲學院發表聲明，強調「歐洲學院長期以來一貫秉持最高的誠信與公平標準，我對司法體系充滿信心，也相信學院的作為將獲得證實。」

    歐洲學院也表示，將充分配合當局以保障透明度，並尊重調查程序。

    現任歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在致工作人員的信中表示，這些指控「令人震驚，但不應抹煞大多數工作人員每天的辛勤工作」。她強調，完整的監督機制正在運作，並表示「在我任內，誠信與問責只會獲得提升」。

    被控的其中1人是歐盟執委會高層官員沙尼諾（Stefano Sannino），他曾在2021至2024年間擔任EEAS秘書長。歐盟執委會僅表示，正配合對發生在現任外交主管任期之前活動的調查。

    茉格里尼曾在2014至2019年擔任歐盟外交與安全政策高級代表，並曾短暫擔任義大利外交部長。2020年，她出任布魯日歐洲學院院長，引發爭議，部分校友認為她缺乏學術資歷，也沒有管理大型學術機構的經驗。

    歐洲學院在2020至2021年獲授1項招標計畫，負責營運歐盟外交學院，這是1個9個月的青年外交官培訓計畫。檢方懷疑，招標過程中有機密資訊遭到洩露。

    外交學院自2022年試營運，預算近100萬歐元（約3648億台幣），旨在「打造具共同外交文化的歐洲外交團隊」。茉格里尼也兼任學院院長，曾稱此乃「歐洲外交的重要進展」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播