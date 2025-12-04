為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏都拉斯大選開票近8成 親台候選人納斯拉亞微幅領先

    2025/12/04 02:06 中央社

    宏都拉斯總統大選計票持續膠著，今天完成79%開票後，自由黨（Liberal Party）親台候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）仍微幅領先。

    最新結果顯示，納斯拉亞獲得40.34%票數，另一位親台候選人、獲美國總統川普支持的國家黨（National Party）阿斯夫拉（Nasry Asfura），則以39.57%得票率緊追在後，兩人只差1萬9396票。

    執政黨自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.01%的支持度位居第3。

    現年67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長；72歲的納斯拉亞是電視名嘴，60歲的蒙卡達則是律師。

    歐洲聯盟（EU）與美洲國家組織（Organization of American States）的選舉觀察員以及宏都拉斯選舉機構都呼籲在最終結果出爐前保持冷靜與耐心，但計票延誤與極小的差距加劇了緊張氣氛。

    1日公布的初步結果曾顯示阿斯夫拉以約500票的些微優勢領先，但2日更新計票結果時，納斯拉亞反以些微差距超前。

    選舉機構2日聲明表示，快速計票系統出現問題，原本應該更新計票結果的線上系統也遭遇相關問題。計票更新的停頓導致川普在未提供證據的情況下指控可能發生舞弊，並表示宏都拉斯正在「試圖改變總統選舉結果」。

    宏都拉斯2023年與台灣斷交，阿斯夫拉與納斯拉亞選前雙雙表示，若是勝選，可能恢復與台灣的外交關係。若宏都拉斯恢復與台灣邦交，將是數十年來中國在中美洲地區最大的外交挫敗。（編譯：鄭詩韻）1141204

