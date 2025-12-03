克宮：美俄會談受俄戰績影響 烏克蘭入北約是關鍵問題

普廷（右）與克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（左）出席與川普特使的會談。（路透）

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫今天表示，俄軍近來在戰場上的進展，對俄方昨天在首都莫斯科與美國特使進行的和平會談產生正面影響。他並稱烏克蘭入北約是會談時的關鍵問題之一。

路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在會談前夕發布的影片中，讚揚指揮官們攻下烏克蘭東部的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。不過，烏克蘭否認這項說法，強調當地戰鬥仍在持續中。

在普丁與美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）會談後，克宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示：「這次談判的過程與性質，當然受到近幾週…戰場上的成功所影響。」

鄂夏柯夫告訴記者：「換言之，我們俄羅斯軍人透過戰場上的英勇表現，讓外國夥伴對和平解決途徑有了更正面的評估。」

他還說，希望烏克蘭及其歐洲盟友也能對現況抱持「更為平衡的態度和看法」。

鄂夏柯夫在簡報會上也對法新社等媒體的記者說，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性是俄美會談的「關鍵問題之一」，「雙方有討論」。

根據親烏陣營的地圖，俄軍目前控制超過19％的烏克蘭領土，約合11萬5600平方公里，較兩年前僅增加一個百分點，但2025年進展速度為2022年以來最快。

