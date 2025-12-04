笑瘋！中共不認舊金山和約 日「旅行社」揭國旅排行：台灣第1名

有日本網友自製「國旅排行榜」，第一名竟然是台灣，被轉發到台網後笑翻大批鄉民。（圖翻攝自小原惠文臉書粉專）

中國最近放話不認《舊金山和約》（形同馬關條約強制續約，台灣還是日本領土），引發國際熱議；台灣、日本網路掀起惡搞風潮，大酸中方邏輯錯亂。有日本網友還弄了「國旅排行榜」，第一名竟然就是台灣，被轉發到台網後笑翻大批鄉民。

日本首相高市早苗「台灣有事」言論惹怒中國，後續又說日方無權認定台灣地位，附和美方「台灣地位未定論」，北京竟脫口說從未接受過《舊金山和約》，荒謬說詞引發各界吐槽，因為這種說法形同《馬關條約》被「強制續約」，台灣其實還是日本領土。

請繼續往下閱讀...

數位創作者小原惠文週三（3日）分享日本網友製作的圖文，上頭寫著「大喜利旅行團株式會社」發布一份「舊金山和平條約無效紀念」，日本國內旅行排行榜前5名，依序為台灣、奈良、京都、大阪和東京。

事實上並沒有大喜利旅行團株式會社這家公司，「大喜利」一詞源自日本的即興搞笑問答遊戲，在網路上，常以「配上搞笑台詞的圖片」的形式出現，成為流行迷因，最近也常被日本網友拿來「對付」中國外交部發表的言論。

圖文在台網曝光後，馬上掀起熱烈討論，「真好！台灣是日本的一部分！又可以當皇民了！」、「喜歡亂洗歷史，洗到反被重新認知真正的歷史」、「笑死，大家好鬧，阿共繼續亂講話，台灣直接變國旅」、「欸不是，這樣我們以後怎麼靠北國旅好貴啦！」、「日本人都說，台積電加上三菱重工，可以生產鋼彈」、「瘋得我好喜歡」、「台灣國旅在回歸日本後得救了」。

