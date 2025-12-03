中國稱無人演場會假的！濱崎步御用美容師發文反擊 親曝鼻酸一幕

即便被中方單方面粗暴取消演唱會，濱崎步仍堅持演出，完成足以載入歷史的無人演唱會。（翻攝自IG）

中日關係急遽惡化，被譽為「平成三大歌姬」的日本天后濱崎步，原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國粗暴取消，但她仍堅持站上舞台，完成足以載入歷史的「空席演唱會」，給中共一個大難堪。隨著國際輿論延燒，中國竟急著要將這場無人演唱會打成「假消息」，宣稱其實是「彩排畫面」，還找來一個自稱工作人員寫一封道歉信，「承認」網傳無人演唱會是不實資訊，結果讓輿論進一步炸鍋。而今濱崎步的御用美容師也在社群發文，強調他們釋出的畫面並非彩排！

即便觀眾席上空無一人，濱崎步仍堅持站上舞台完成演唱會，並全程錄影，日後將放送回饋粉絲。網上釋出的畫面隨即引發各界熱議，此舉被視為向中國隔空反擊，讓濱崎步圈粉無數。而濱崎步此一舉動讓中方亂了手腳，趕忙將無人演唱會打成假消息，還找來一名自稱是演唱會工作人員的賴姓男子發表道歉信，宣稱是他偷拍濱崎步彩排的畫面分享到網上，有關「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」純屬不實信息。

但中方這一操作根本沒人要信，大多數中國網友也一面倒撻伐。而今濱崎步的專屬隨行美容師高橋美香也發文駁斥所謂「假消息」，強調確有無人演唱會這件事，「即使沒有觀眾，ayu也在所有成員面前低頭請求『請讓我們演出』，然後站上舞台。最不服氣的應該是她本人。開場升降機升起時，她默默流下眼淚，這一幕讓所有工作人員都想著『我們不能在這裡哭』，大家都忍著淚水將她送上台，團結一致完成了為這一天準備的所有內容，直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！真的……真的很想讓所有粉絲們都能看到這場Live！這場充滿ayu對歌迷的愛的Live，真的很想讓大家看到……」

數位創作者小原惠文3日將高橋美香的發文翻成中文分享出來，引發熱烈討論。反紫光奇遊團成員許美華也跟著轉發，「中國亂扯濱崎步團隊說謊這件事，最好笑的點是，不只會立刻被打臉，而且之後很快就會被揭穿。其實，那個全程錄影畫面，濱崎步面對全場空無一人的激動情緒，就是中國編造謊言的最好證據。這場無觀眾演唱會的全程錄影愈來愈讓人期待了，到時候，中國又要被笑很久，我很想看中國到時候會怎麼回應。我要看到血流成河！」

濱崎步隨行美容師發文，強調無人演唱會是真的。（圖翻攝自小原惠文臉書粉專）

