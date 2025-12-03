媒體人質疑宏福苑大火是人禍 北京駐港國安公署出言恫嚇

香港大埔宏福苑大火死難人數3日增至159人，另有31人失聯。（歐新社）

香港大埔宏福苑大火罹難人數3日增至159人，另有31人失聯。針對部分民間人士質疑，北京駐港國安公署3日晚間發表措辭強硬的談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，還說國安法和國安條例「早已布下天羅地網」，「只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣」，都一定會被嚴懲。

北京駐港國安公署以不具名發言人宣稱，「一小撮外部敵對勢力藉災生事，趁火作亂」，打著「為民請願」旗號，複製「修例風波（反送中）」手法，透過「扶植、操縱其香港代理人，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現黑暴亂象，用心險惡，行徑卑劣，人神共憤」。

國安公署抨擊「境外敵對勢力和反中亂港份子」，不僅不支持、不參與救災救援，「反而躲在暗處煽風點火、搬弄是非、顛倒黑白，把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上，惡意攻擊救災善後工作，故意製造各種障礙，是對特區政府和社會各界辛勤付出的抹殺」。

發言人還說，隨著香港國安法、國安條例等「深入實施」，「香港國家安全不設防的歷史已一去不復返」。現在還有人「妄圖挑動民眾重拾抗爭記憶，製造亂港逆流，再掀顏色革命，是癡心妄想，絕不可能得逞」。

該署宣稱，一切亂港言行都將記錄在案、終生追究；一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，「我們絕不姑息、絕不手軟」，「法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手」。

宏福苑11月26日發生大火以來，香港民間除自發性組織救援行動外，也出現質疑大火背後深層原因的聲音，揭開此事究竟是天災還是人禍的議論，但也引起港府及中國政府警覺。港府高層官員、親北京媒體，乃至北京駐港國安公署，均曾用「以災亂港」名義強烈警告，不允許有人藉機打擊港府與北京中央政府威信。

被視為立場親港府的香港媒體人兼專欄作家屈穎妍，2日在「臉書」發文指出，香港曾嚴重撕裂，但這幾年「一直用錯療傷方法，不重民生小事，不整治官僚架構，只重歌舞昇平政治表忠，要掌聲不要批評，議員及媒體被綁手綁腳，完全失去監察作用，出大事，是遲早的事，唯一沒料到，是要用幾百條人命、幾千個家庭來交學費」。

屈穎妍痛批，「劉德華在電影『焚城』第一句對白是這樣的：『人禍，有時比天災更可怕！』」

