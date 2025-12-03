解析中國「灰色地帶」戰略 歐媒：不開一槍迫使他國接受現況

海警在中國的南海爭議領土聲索行動中扮演主要角色。（路透）

關注亞洲、中東、非洲地緣政治的歐洲外交議題網站「現代外交」（Modern Diplomacy）2日專文指出，東南亞過去20多年面對的衝突，源自區域內陷入漸進且系統性發展的「灰色地帶」（gray zone）戰略局勢。這項戰略得以讓中國在南海不開一槍或發動戰爭情況下擴大領土聲索，也演變為形塑印度─太平洋地區新安全態勢的關鍵元素。

專文寫道，北京明白，無論從經濟還是軍事角度，戰爭所造成的代價極為高昂，因此，海警、海上民兵和民間研究調查研究船隻，是達成戰略目標極富效益的替代方案。中國所利用的灰色地帶戰略，有效迫使其他國家緩慢接受現況。

專文指出，中國在南海的灰色地帶戰略對區域穩定展現嚴重威脅，所製造的壓力既不至於引發戰爭，又能顯著改變政治和法律現實。呼籲區域內國家必須建立不限於軍事構築的有效安全體系，例如海岸防衛聯合機制、海上事故規章準則、強化科技能力以及採取立場更為堅定的國際法律外交。

