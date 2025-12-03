5小時密談零突破！俄國大規模空襲烏克蘭 歐洲怒批普廷「假和平」

俄羅斯總統普廷（右）與外交顧問鄂夏柯夫（左），2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫（背對鏡頭者）。（美聯社）

美國總統川普派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫希納（Jared Kushner）赴莫斯科，試圖推動烏俄停火，然而，雙方在克里姆林宮進行了長達5小時的馬拉松式會談後，仍未取得任何實質突破。烏克蘭與歐洲盟友3日憤怒指控，俄羅斯總統普廷根本是在「假裝」對和平感興趣，實則利用談判拖延時間。

卡在領土問題 俄方：沒妥協就沒和平

據美聯社報導，儘管美俄雙方同意不公開會談細節，但普廷的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會後坦承，雙方在關鍵的「領土問題」上「至今未找到妥協方案」。俄羅斯堅持若不承認其對烏克蘭4個佔領區的主權，危機就無法解決；而烏克蘭則堅決排除了割讓領土的可能性。當被問及和平是否更近了，鄂夏柯夫直言：「肯定沒有更近。」

請繼續往下閱讀...

面對僵局，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）呼籲普廷停止虛張聲勢與流血；烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）則要求普廷「停止浪費大家的時間」。對此，普廷反咬一口，指控歐洲正在破壞美國主導的和平努力，甚至警告若受到挑釁，俄羅斯將「準備與歐洲開戰」。

鑑於談判觸礁且戰事持續，北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，必須確保烏克蘭在談判時處於強勢地位。加拿大、德國、波蘭與荷蘭宣布，將透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制，再投入數億美元購買美製武器援助基輔。芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）直言：「普廷沒有改變任何路線，他在戰場上反而推得更兇。」

戰場現實印證了這點。俄軍3日對烏克蘭發動大規模空襲，發射了111架攻擊與誘餌無人機，造成第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）特爾尼夫卡鎮（Ternivka）2死3傷。烏克蘭則以無人機回擊，導致莫斯科以南約200公里的坦波夫州（Tambov）一處油庫起火。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法