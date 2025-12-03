壓制大火究責聲浪 港國安公署：藉災滋事反中亂港「雖遠必誅」

針對香港部分民間人士對宏福苑大火的質疑，北京駐港國安公署今晚發表措辭強硬談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」。（路透）

針對香港部分民間人士對宏福苑大火的質疑，北京駐港國安公署今晚發表措辭強硬談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，還說「只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣」都一定會被嚴懲。

北京駐港國安公署今晚以不具名發言人宣稱，「一小撮外部敵對勢力藉災生事，趁火作亂」，打著「為民請願」旗號，複製「修例風波（反送中）」手法，透過「扶植、操縱其香港代理人，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現黑暴亂象，用心險惡，行徑卑劣，人神共憤」。

該署接著聲稱，「境外敵對勢力和反中亂港份子」不僅不支持、不參與救災救援，「反而躲在暗處煽風點火、搬弄是非、顛倒黑白，把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上，惡意攻擊救災善後工作，故意製造各種障礙，是對特區政府和社會各界辛勤付出的抹殺」。

北京駐港國安公署又說，「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」。隨著香港國安法、國安條例等「深入實施」，「香港國家安全不設防的歷史已一去不復返」。現在還有人「妄圖挑動民眾重拾抗爭記憶，製造亂港逆流，再掀顏色革命，是癡心妄想，絕不可能得逞」。

該署宣稱，上述法例「早已布下天羅地網，正張網以待。一切亂港言行都將記錄在案、終生追究；一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，我們絕不姑息、絕不手軟。只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣，都一定會受到法律的嚴懲。法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手」。

香港宏福苑11月26日發生大火以來，香港民間除自發性組織救援行動外，也出現質疑大火背後深層原因的聲音，但也引起港府及中國當局的警覺，港府高層官員、親北京媒體乃至北京駐港國安公署，先前均曾用「以災亂港」的名義出言警告，旨在不允許有人藉機打擊港府乃至中國中央威信。

像是包括香港政黨「民協」主席廖成利在內的民間人士，原定2日下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨時通知媒體，指「因『有部門』通知，記者會需要取消」。隨後即傳出消息，指廖成利等人事前即被港警國安處「邀請會面」。

同在2日，被認為立場親港府的香港媒體人兼專欄作家屈穎妍，即以「先治好惹來蒼蠅的腐爛」為題對宏福苑大火發文，指香港曾嚴重撕裂，但這幾年「一直用錯療傷方法，不重民生小事，不整治官僚架構，只重歌舞昇平政治表忠，要掌聲不要批評，議員及媒體被綁手綁腳，完全失去監察作用，出大事，是遲早的事，唯一沒料到，是要用幾百條人命、幾千個家庭來交學費」。

在此之前，有香港民眾發起「支援災民、獨立調查、審視監管、問責官員」的「四大訴求」連署。但發起人之一的關靖豐卻在11月29日被國安處拘捕，30日又接著逮捕前屯門區議員張錦雄及1名李姓女義工。目前已知關靖豐及張錦雄於12月1日獲得保釋，引發外界質疑。1141203

